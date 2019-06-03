закрыть
4 июня 2019, вторник, 0:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп: РФ отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы

10
  • 3.06.2019, 21:16
  • 2,482

По словам Трампа, РФ проинформировала США о выводе своих людей.

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.

Об этом президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», — сообщил он.


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич