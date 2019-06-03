Трамп: РФ отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы

Трамп: РФ отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы10
- 3.06.2019, 21:16
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По словам Трампа, РФ проинформировала США о выводе своих людей.
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Об этом президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.
«Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», — сообщил он.
Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019