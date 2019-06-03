«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти 2 3.06.2019, 21:39

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Россия согласовала процедуру компенсаций за «грязную нефть» в «Дружбе».

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen сообщила, что во время встречи в Москве по вопросу восстановления поставок чистой нефти по трубопроводу «Дружба» в Польше польской стороне был представлен механизм компенсации между «Транснефтью» и производителями нефти. В связи с этим, по предварительным данным главы правления Orlen Даниэля Обайтка, произошел прорыв, передает «Радио Польша».

«Жесткая стратегия ведения переговоров дала результаты. Мы могли себе это позволить, благодаря поддержке нашего правительства, но также благодаря тому, что за последний год мы значительно диверсифицировали поставки нефти в Польшу. В настоящее время в плоцком нефтеперерабатывающем заводе PKN Orlen мы перерабатываем только 50% нефти с восточного направления. Благодаря этому в любой ситуации, связанной с перебоями в поставках, мы можем оставаться гибкими», - отметил Даниэль Обайтек.

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen сообщила, что компания «Транснефть» выделит российским производителям нефти компенсации на покрытие претензий, направляемых в их адрес получателями нефти. Присутствующие на встрече в Москве российские поставщики и производители нефти отмечали обоснованность данного решения.

Операторы готовы возобновить поставки чистой нефти с 10 июня этого года.