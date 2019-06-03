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Милевский встретился в Грузии с Хацкевичем

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  • 3.06.2019, 21:47
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Белорусы случайно встретились на отдыхе в Батуми.

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский отдыхает в Батуми, передает pressball.by.

- Прилетел за тостами в эту славную страну. Хорошей недели всем, — передал привет болельщикам нападающий в Инстаграме.

- Приехал к грузину, а встретил легенд "бело-голубых". Вспоминается много хорошего, — подписал Милевский снимок, на котором также запечатлен тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.


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