Дресс-код для президента 5 Богдан Яременко

3.06.2019, 21:56

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БОГДАН ЯРЕМЕНКО

Это нужно просто взять и сделать.

Интересный вопрос от разумной журналистки "Радио НВ" – о дресс-коде президента Зеленского.

Дресс-код президента Зеленского, его склонность к стилю кэжуал или даже к элементам спортивной одежды, вероятно, имеют две причины. Первая – следование стилю некоторых мировых лидеров бизнеса, как, например, Джобс, Цукерберг и т.д. Вторая – политический знак или послание: я обычный человек.

И первое, и второе уже не новое в мировой политике, и не Зеленский изобрел это. Даже такие ультраконсервативные события мира "высокой дипломатии", как встречи "Большой семерки" или "Двадцатки", не обходятся без встреч без галстуков или без переодевания в национальные костюмы и тому подобного.

А сколько теперь с политиками происходит разного рода "носочных инцидентов", которые вызывают восхищение и комментарии мировых медиа и миллионов зрителей!

Еще Алексис де Токвиль заметил, что мир развивается путем "демократизации" – демонтажа всех видов барьеров (клановых, классовых, религиозных, социальных и т.д.) в общении и взаимодействии граждан.

Даже дипломатический протокол (наиболее консервативный раздел науки и практики дипломатии) становится общедоступным – например, 150–200 лет назад бизнес-карточки были привилегией или инструментом только послов, а сейчас – наиболее распространенным и обязательным элементом деловой этики в целом. Демократизация внешнего вида политиков является частью этого процесса.

Для Владимира Зеленского это "фишка", вполне конкретное апеллирование к одному из основных месседжей его избирательной кампании: "я не такой, как старые, я другой, я доступен, я простой, я человечный, я не признаю искусственных барьеров между собой и согражданами".

При этом стоит отметить, что у президента есть стиль – он в прекрасной физической форме, ему подходит то, что он выбирает, его одежда хорошая и не оскорбляет эстетические чувства, даже если допустить, что политик Владимир Зеленский нарушает в чем-то дипломатический протокол.

Но мы также видели, что политик Зеленский вполне способен понимать, где подчеркивание через форму одежды своего основного политического месседжа уместно, а где – нет: и на встрече у президента Макрона, и во время инаугурации Владимир Зеленский носил безукоризненно деловой, официальный, формальный костюм с галстуком.

Однако в случае со встречей с министрами иностранных дел Германии и Франции (на фото встречи президент Украины одет в рубашку без галстука и пиджака, а гости "при всем параде") "протокольная проблема" таки есть.

30 мая в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Фото: ЕРА

Целью дипломатического протокола в целом является создание таких обстоятельств дипломатического общения, которые бы обеспечили уважение и равенство сторон. Если одна сторона получает какое-то преимущество, то для другой это может быть оскорблением и причиной устроить демарш и скандал.

Именно поэтому в мире дипломатии, который демократизируется, правила должны оставаться одинаковыми для всех. На саммитах "Большой семерки" или все одеты формально, или все без галстуков, или все переодеваются в кимоно. Так должно быть и в Администрации Президента Украины – все участники встреч, и президент Украины, и иностранные гости должны быть в одинаковой ситуации. По меньшей мере иностранные гости должны быть предупреждены, какой стиль одежды выберет украинский президент, и иметь возможность или право адаптироваться к ситуации.

Правило кэжуал дресс-кода на рабочих встречах с представителями некоторых монархий и консервативных государств я бы не рекомендовал даже пробовать практиковать. Но во время встреч с нашими друзьями из Европы и Северной Америки – почему бы и нет?

Как говорил Козьма Прутков, "неважно, если что-то идет неправильно – возможно, это красиво выглядит". Например, это может звучать как отвержение любых барьеров, рамок и границ в общении с той частью мира, с которой Украина хочет интегрироваться, но пока наталкивается на непреодолимые барьеры, рамки, границы и преграды.

Поэтому нет, с моей точки зрения, никакой проблемы в том, что "на своей территории" президент Зеленский устанавливает свои правила дресс-кода, тем более, что они имеют вполне понятную природу.

Проблема в том, что служба протокола президента пока не адаптировалась к политическому моменту, стилю и требованиям нового хозяина Банковой.

Очевидно, команда, которая пришла с Зеленским, не понимает этих нюансов, а профессиональная команда госслужащих в Администрации Президента пока не пользуется доверием президента настолько, чтобы обсудить с ним все эти детали.

Но это не самый сложный вопрос формирования новой команды и новых подходов. Это нужно просто взять и сделать.

Богдан Яременко, Facebook