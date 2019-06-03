Леонид Заико: Власти не должны брать с населения никаких взносов на дороги 7 3.06.2019, 22:39

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Дорожный сбор все еще могут включить в стоимость топлива.

Если предложение министра финансов найдет отклик в администрации Лукашенко, то сбор на финансирование дорожной инфраструктуры будет оплачиваться отдельно от техосмотра уже с начала следующего года, пишет «Белсат».

Нагрузки на дорогу каждый автомобиль создает свои. Минчанин Сергей Барсуков за то, чтобы оплата за использование дорог зависела от пробега авто:

«Это максимально справедливый вариант был бы, так как я езжу регулярно, но мало по сравнению с другими, а в оплатах на общих условиях чувствую несправедливость».

Логично, что наиболее разрушает дорогу коммерческий транспорт, а меньше всего – малообеспеченное население, ездящее немного.

«В стоимость топлива — это разумно, кто больше ездит — должен больше платить. Он же больше дороги портит».

«Безусловно это лучше, потому что кто-то ездит 2 раза в год на машине и платит фиксированную сумму, а кто-то каждый день и больше, чем водители такси», – говорят автомобилисты в Минске.

Техосмотр сегодня включает в себя оплату дорожного сбора – фиксированной суммы, которую вносят за получение разрешения транспортного средства участвовать в дорожном движении. Министерство финансов предложило с июля оплачивать дорожный сбор ежемесячно. Администрация главы государства спросила об альтернативе.

«Сейчас мы работаем над альтернативными вариантами. В том числе прорабатываем вариант включения государственной пошлины в стоимость автомобильного топлива», – говорит Дмитрий Кийко, заместитель министра финансов.

Во-первых, это «проверенный» европейский вариант. А во-вторых, – способ взыскания Минтранспортом денег из тех 40 процентов автомобилей, которые, по информации министерства, ездят без техосмотра. Государство недополучает запланированные $ 60 млн. Главный редактор еженедельника «Автодайжест» Анатолий Шевченко комментирует:

«В первую очередь люди не идут проходить техосмотр не потому что машина неисправна, а именно из принципиальной позиции, потому что не хотят выглядеть дураками. Ведь всех пытаются нагнуть и силой заставить делать то, что неестественно».

Техосмотр не является гарантией исправности транспорта – убежден Анатолий Шевченко. Поэтому он за вливание транспортного налога в цену горючего и против техосмотра в принципе. Водители присоединяются:

«Вообще было бы хорошо его отменить, потому что, может, и так «хорошо зарабатываем», чтобы платить эти налоги».

«Это наверное оптимальный вариант, потому что так будет проще. Приобрел определенное количество топлива, значит я выездел его и никому ничего не должен. Очень правильно, кстати».

Руководитель аналитического центра «Стратегия» напоминает, что тем или иным транспортом пользуемся все, а платят – автовладельцы.

«Если они не будут платить, будет сплошное у нас бездорожье, одни направления. Поэтому наиболее верное решение из всех – не брать с населения никаких взносов на дороги», – говорит Леонид Заико, аналитический центр «Стратегия».

В таком случае сэкономим на трудоустройстве контролирующих органов и на оборудовании. Еще один момент:

«Если дороги хорошие, я готов платить. Но за то, по чему я езжу!!! Только на танке, причем на армаде, остальные сломаются».

Морально устали – тоже. Из-за маркетингового плана «Белнефтехима» цены на топливо стремительно растут. На копейку, но в среднем три раза в месяц.