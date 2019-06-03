Александр Глеб может продолжить карьеру в «Ислочи»1
- 3.06.2019, 22:47
«Ислочь» не подтвердила, но и не опровергла информацию об интересе к услугам полузащитника.
"Ислочь" не подтвердила, но и не опровергла информацию об интересе к услугам Александра Глеба.
С клубом из Минского района связался корреспондент "Прессбола".
Напомним, год назад сообщалось, что "Ислочь" хочет видеть в своих рядах экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны". Но тогда Глеб вернулся в БАТЭ.
2 июня полузащитник расторг контракт с борисовским клубом по соглашению сторон. Журналисты не смогли связаться с Глебом по горячим следам, чтобы расспросить о дальнейших планах.