Александр Глеб может продолжить карьеру в «Ислочи» 1 3.06.2019, 22:47

АЛЕКСАНДР ГЛЕБ

«Ислочь» не подтвердила, но и не опровергла информацию об интересе к услугам полузащитника.

"Ислочь" не подтвердила, но и не опровергла информацию об интересе к услугам Александра Глеба.

С клубом из Минского района связался корреспондент "Прессбола".

Напомним, год назад сообщалось, что "Ислочь" хочет видеть в своих рядах экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны". Но тогда Глеб вернулся в БАТЭ.

2 июня полузащитник расторг контракт с борисовским клубом по соглашению сторон. Журналисты не смогли связаться с Глебом по горячим следам, чтобы расспросить о дальнейших планах.