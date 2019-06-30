В Тбилиси прошел «Марш свободы»: сильные кадры 30.06.2019, 8:04

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Фото: Михеил Гвадзабия/Netgazeti

Протестующие потребовали отставки министра внутренних дел Грузии.

Несколько тысяч человек приняли участие в «Марше свободы» в центре Тбилиси, чтобы потребовать отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, сообщает «Новости-Грузия».

Масштабным шествием демонстранты решили отметить десятый день своих протестов. К гражданским активистам присоединились партия «Европейская Грузия», а также оппозиционное объединение «Сила в единстве».

Для участия в сегодняшнем шествии сотни людей приехали из других городов – это жители Батуми, Кутаиси, Телави, Рустави и Зугдиди. На «Марш свободы» пришли популярные актеры, музыканты, писатели. Протестующие несли флаги Грузии, Украины, Евросоюза и США, различные баннеры с призывами к отставке Гахария.

Шествие началось от площади Первой Республики и завершилось на площади Свободы. Участники вернулись оттуда к зданию парламента Грузии, где состоялась мирная демонстрация.