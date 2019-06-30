закрыть
30 июня 2019, воскресенье, 8:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Тбилиси прошел «Марш свободы»: сильные кадры

  • 30.06.2019, 8:04
  • 1,035
Фото: Михеил Гвадзабия/Netgazeti

Протестующие потребовали отставки министра внутренних дел Грузии.

Несколько тысяч человек приняли участие в «Марше свободы» в центре Тбилиси, чтобы потребовать отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, сообщает «Новости-Грузия».

Масштабным шествием демонстранты решили отметить десятый день своих протестов. К гражданским активистам присоединились партия «Европейская Грузия», а также оппозиционное объединение «Сила в единстве».

Для участия в сегодняшнем шествии сотни людей приехали из других городов – это жители Батуми, Кутаиси, Телави, Рустави и Зугдиди. На «Марш свободы» пришли популярные актеры, музыканты, писатели. Протестующие несли флаги Грузии, Украины, Евросоюза и США, различные баннеры с призывами к отставке Гахария.

Шествие началось от площади Первой Республики и завершилось на площади Свободы. Участники вернулись оттуда к зданию парламента Грузии, где состоялась мирная демонстрация.

Фото: «Новости-Грузия»

популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич