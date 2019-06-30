«Тем, кто знает предмет плохо, баллы подняли» 30.06.2019, 8:12

Иллюстрационное фото tut.by

Отличники недовольны результатами ЦТ по математике.

В пятницу, 28 июня, РИКЗ озвучил результаты ЦТ по математике. Несмотря на то что средний балл абитуриентов в этом году заметно вырос, часть школьников недовольны итогами теста. Причем в первую очередь негодуют те, кто набрал высокий балл, сообщает tut.by.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе. Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не, как раньше, показывает процент решенных заданий. Средний балл всех, кто сдавал ЦТ по математике в этом году, — 50,44. В прошлом году он был 32,32. При этом, по данным РИКЗ, процент тех, кто написал тестирование на 70 баллов и выше, примерно такой же, как и год назад.

Ученица: «Почему за В1 дают столько же, как за В12?»

Дарья закончила физмат гимназии № 20 Минска. В тесте у нее три ошибки — и 85 баллов в будущем сертификате. По словам девушки, класс у них сильный. По математике у всех в основном 75 баллов и выше. Вот только результатами многие ребята недовольны.

— С новой системой вышло так: тем, кто знает предмет плохо, баллы подняли, а тем, кто хорошо, — опустили, — делится рассуждением девушка. — Видела в Сети скриншот, где за четыре правильно решенных задания части А человеку дали 40 баллов. При этом, чтобы получить больше 90 баллов, ты можешь допустить максимум по одной ошибке в части А и В. Из тех результатов, которые я видела, две ошибки в В-части — это уже 89.

Вообще, говорит, за задания в части В особенно обидно.

— Насколько я поняла, их «стоимость» сравняли, — продолжает девушка. — Но ведь задание В1 сложнее, чем В12. Почему за него дают столько же?

Девушка обратила внимание и еще на один момент. В таблице соответствия первичных баллов и тестовых указано: при первичном балле три тестовый составляет 25.

— А если взять первичные с 18-го по 25-й, то там за каждый первичный прибавляют лишь по одному тестовому. Почему так? — задается вопросом собеседница.

— Но вы набрали 85, что неплохо.

— В прошлом году за столько же правильных я бы получила больше. А когда поступаешь, на счету каждый балл, — парирует девушка. — Сейчас же очень много баллов начисляется тем, кто объективно этого не заслуживает. Человек «натыкал» на 40 баллов — и счастлив. А для тех, кто претендует на 80 и выше, каждая ошибка на вес золота. Разве это честно?

— Почему всех так возмутили именно результаты ЦТ по математике?

— Языки абитуриенты тоже активно обсуждали, — резюмирует Дарья. — Просто в математике заданий меньше, диапазон первичных баллов уже, поэтому и вопросов к итоговому баллу больше.

Вопросы есть не только у Даши, но и у других абитуриентов. В интернете уже появилась петиция, создатели которой просят «пересчитать баллы ЦТ 2019 года по старой системе». На момент вечера субботы ее подписала тысяча человек.

Учитель: «Система новая, поэтому у меня и моих коллег есть к ней вопросы»

Наталья Ивановна (по просьбе педагога имя изменено) более 10 лет работает в школе. Сама не раз сдавала ЦТ. В результатах нынешнего теста ей тоже не все понятно. Например, по ее расчетам, за каждое задание части А давали 1 первичный балл, а части В — 2 первичных балла.

— Но справедливо ли это? — задается она вопросом. — Ведь уровень сложности А1 и, допустим, А15 разный.

Однако главный вопрос к новой методике у нее другой. Появился он в пятницу после того, как по Сети разошелся скриншот результатов некоего Дмитрия П. Из данных следует, что за два полностью решенных задания и одно частично Диме дали 31 балл. Правда, реальный это результат или чья-то шутка, пока установить не удалось.

— Есть у меня ученик, у которого одна ошибка в В7 и результат 94 балла. Получается, это задание, кстати, по моему мнению, самое сложное в тесте, стоит 6 баллов. А простые А2 и В3 примерно по 10 баллов. Где логика?

Или еще сравнение. Один из учеников Натальи Ивановны допустил в тесте три ошибки, у него 85 баллов. Он решил в 9 раз больше Дмитрия, приводит пример собеседница, а больше у него всего на 54 балла.

По словам учителя, новая система подсчета построена так, что баллов 50 абитуриент получает без особых стараний. Но ругать данную методику, она считает, неверно.

— Система новая, поэтому у меня и моих коллег есть к ней вопросы, — делится мнением Наталья Ивановна. — Но все же нынешние баллы ближе к школьным отметкам. Для тех, кто возмущается, скажу, по методике, которая оценивает, например, экзамен по математике, «пятерку» ребенок получает, не напрягаясь, зато на «десятку» ему нужно сильно постараться. Тут та же ситуация.

Все дети, говорит она, были в равных условиях. Никто не мешал никому набрать «сотку». Но на 100 баллов математику в этом году нарешал всего 101 человек. У большинства, говорит она, 89 и 94 балла.

— Думаю, то, что увеличился средний балл ЦТ, на поступлении абитуриентов с высокими баллами, не отразится, — делится мнением собеседница. — Тем же, кто получил где-то 50−60 баллов, расслабляться явно рано. Конкуренция среди середнячков в этом году, скорее всего, будет серьезной.

В РИКЗ сообщили, что на вопросы, которые возникли у учеников и учителей, они чуть позже ответят.