Рефат Чубаров: Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для оккупантов 30.06.2019, 8:37

Рефат Чубаров

Фото: EPA

Кремль вкладывает огромные ресурсы в содержание оккупированного украинского полуострова.

Украина заставляет Россию платить большую цену за оккупацию Крыма. Об этом нардеп от Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью изданию "Крым.Реалии".

Его спросили, как он относится к предложениям обсудить восстановление поставок на полуостров воды, электроэнергии и товаров.

"Поставка воды, электричества, товаров оптом могут обсуждаться в разных ракурсах, однако здесь ключевое слово – "обсуждаться". Для чего, с какой целью? Если исходить из пожеланий оккупантов и не учитывать интересы украинского государства с точки зрения восстановления территориальной целостности, интересов людей в оккупированном Крыму, можно прийти к неприемлемым решениям и для людей в Крыму, и для украинского государства в целом. Страна-оккупант должна быть максимально наказана за свои преступления и нарушения международного права. Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для содержания российским оккупантом", – сказал Чубаров.

По словам главы Меджлиса, события последних лет показывают, "какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова".

"Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто усложняет жизнь оккупантам, но имеет и воздействие на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов – то есть Россией. Российское государство в лице Путина и других политиков всегда хочет поставить на колени и западных политиков, и украинское государство, ставя им ультиматумы", – считает он.

Чубаров подчеркнул, что есть лишь одно условие для возобновления поставок воды в Крым из материковой Украины – план деоккупации.

"Конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск. Только прямые переговоры об этом. Вода – после деоккупации или в момент деоккупации как минимум", – подчеркнул глава Меджлиса.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

До аннексии вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена по решению украинских властей.

20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, следующего в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. В конце ноября началась и энергетическая блокада Крыма.

В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма изменила формат. Ее участники совместно с украинскими пограничниками несут службу в составе объединения "Аскер".