Парадоксы ГАИ: что чиновникам можно, то другим – нет 3 30.06.2019, 8:59

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Как ГАИ эвакуирует автомобили с парковки при отсутствии запрета на стоянку.

Порой так бывает, что, соблюдая требования ПДД и стараясь быть ответственным водителем, человек все равно становится нарушителем. И на знаки он смотрит сверху вниз, и читает слева направо, и разметку дорожную не игнорирует, но, увы, это не значит, что его автомобиль не будет эвакуирован в специально предназначенные для этого места по решению инспектора ГАИ.

И вот конкретная история по этому поводу. Читательница сайта abw.by Татьяна, оставив свой автомобиль июньским утром в самом центре столицы, на улице Ленинградской, 4, через какое-то время его на том самом месте не нашла. Находившийся неподалеку инспектор ГАИ сообщил, что ее автомобиль был принудительно эвакуирован за нарушение правил парковки, как и остальные авто, находившиеся на данной парковке.

Вот комбинация знаков, установленная на парковке.

В общем это автостоянка, но только не для ТС "простого люда", а для чиновничьего. Мы видим информационно-указательный знак 5.15

Он размещен в совокупности со знаком дополнительной информации 7.6.5, информирующем о способе постановки автомобиля на стоянку.

А где же знак 3.27, запрещающий парковку в данном месте?

Запрещающего знака тут нет. И каким же принципом руководствоваться? Логично предположить - "что не запрещено, то разрешено". Но у ГАИ свое мнение на этот счет, раз автомобили со стоянки эвакуировали. Хотя закон оговаривает, что принудительная эвакуация допускается только при совершении трех правонарушений:

Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения. При совершении водителем административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, работники Государственной автомобильной инспекции вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

Изучим внимательнее статью 18.22 КоАП Беларуси :

Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения

Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения - влекут предупреждение или наложение штрафа в размере одной базовой величины.

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, - влекут наложение штрафа в размере двух базовых величин.

Как видим, статья 18.22 выделяет только одну категорию граждан, чьи права могут быть нарушены при совершении стоянки, - это инвалиды. Про чиновников Мингорисполкома тут ни слова нет, как и о неких местах, специально предназначенных для транспорта Мингорисполкома.

Как и Татьяна, попавшая в эту историю, мы искренне убеждены, что запретить что-либо по ПДД можно только в совокупности с запрещающим знаком, а информационные таблички должны использоваться как исключение из запрета, например, вот так:

Или так:

То есть мы показываем, как указываются категории граждан или транспортных средств, которым разрешено отступать от требований запрещающих знаков. Все просто, ничего изобретать не нужно.

А так лишний раз порождается недоверие к принятым органами исполнительной власти решениям.

Никаких препятствий либо угрозы для граждан автомобиль Татьяны не представлял, да и не мог он этого сделать, так как был припаркован согласно соответствующей разметке, которая допускает такой способ стоянки транспорта. В настоящее время Татьяна обратилась с жалобами в различные инстанции с целью добиться отмены неправомерного, на ее взгляд, решения и возмещения затрат по эвакуации. Посмотрим, каким будет результат.

Ну а после кропотливой работы, проделанной представителями ГАИ, на стоянке на улице Ленинградской в Минске стало тихо, чисто и безлюдно. Работа сделана.