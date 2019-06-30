Что в Беларуси подорожает уже завтра 3 30.06.2019, 9:08

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Изменения июля, которые отразятся на кошельках.

Сайт tut.by посмотрел, какие изменения, которые отразятся на размере кошелька, ожидают белорусов в июле.

Вырастут платежи за горячую воду

В июле белорусы получат потяжелевшие жировки за июнь. Напомним, с 1 июня в Беларуси повысили субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. Они выросли с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги остался на прежнем уровне — 88,99 рубля за 1 Гкал. Это подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 квадратов, в которой прописан 1 человек, в феврале за отопление нужно было заплатить 17,2 рубля. По июньским тарифам за этот же потребленный объем (1,0163 Гкал) нужно заплатить уже 18,78 рубля.

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в феврале в этой же квартире вышло 7,11 рубля. По июньским тарифам выйдет 7,76 рубля.

Подорожает сотовая связь

МТС сообщил о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. Как говорится на сайте компании, «изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг». velcom | A1 также проанонсировал повышение стоимости услуг.

Поднимут цены на многие марки сигарет

С 1 июля подорожают многие марки сигарет. Повышают цены гродненская табачная фабрика «Неман», компания «Табак-инвест», а также предприятие «Беларусьторг». Некоторые сигареты подорожают сразу на 10 копеек. Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не будет с 1 июля повышать цены.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Поднимут цены на книги замечаний и предложений

В Беларуси повышают стоимость книг замечаний и предложений, которые должны быть в наличии у организаций и индивидуальных предпринимателей. Цену книги замечаний и предложений повысят с 1 июля. С этого числа она будет стоить 5,5 рубля. Сейчас — 4 рубля. В последний раз стоимость книг замечаний и предложений повышали в 2015 году.