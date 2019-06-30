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Ученые раскрыли тайну Тунгусского метеорита

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  • 30.06.2019, 9:10
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Экспертам НАСА помогла компьютерная модель.

Эксперты NASA, используя современные технологии, смогли вычислить размеры Тунгусского метеорита, который упал в Сибири в 1908 году. Эксперты учитывали не только разрушенную площадь, но и показания очевидцев произошедшего. Объект из космоса завалил огромный участок леса, размеры которого можно сравнить с современным Гонконгом. Интересным моментом стало то, что на месте падения практически не осталось кратера, сообщает hronika.info.

Как показала компьютерная модель, размер метеорита был даже больше, чем раньше предполагали ученые – его диаметр составлял практически 75 метров. Сила взрыва по предварительным подсчетам превысила показатель в 20 мегатонн. Скорее всего, взрыв произошел на высоте до 17 километров после того, как небесное тело распалось на части. Средняя область поражения достигла 5-12 километров.

Подобные катаклизмы можно встретить очень редко, но они становятся причиной невероятных разрушений. Если бы метеорит упал на город, в котором живет много людей, то количество жертв могло бы считаться тысячами.

Никаких официальных сведений о том, сколько людей тогда пострадало – нет. Если учитывать исторические свидетельства, то можно сказать о том, что погибло как минимум три человека непосредственно во время взрыва или же через несколько дней после него. К основным причинам смерти ученые относят взрывную волну или же ожоги от катастрофы или от лесного пожара, возникшего в результате падения метеорита.

На то время в Восточной части Сибири проживало всего лишь две тысячи человек. В зоне поражения на тот момент было только тридцать людей или около того. Большинство из тех, кто тогда выжил, сразу же потеряли сознание и получили очень серьезные травмы.


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