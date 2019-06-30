Революция «глубинного народа» 1 Андрей Колесников

30.06.2019, 9:24

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Фото: 1000inf.ru

Российские власти все чаще сталкиваются с вызовами, к которыми они не готовы.

И менеджерируют и администрируют их старыми методами, что означает подготовку к позавчерашней войне.

Выпустить Ивана Голунова, чтобы мелкие дела корыстолюбивых полицейских не отбрасывали огромную политическую тень на Кремль. А на следующий день дать команду «фас!» полицейским забрасывать в автозаки случайных прохожих. Пародия на Джанни Родари.

Бросить на Дагестан, как бросали раньше чиновников на сельское хозяйство, немолодого функционера, который столкнется там с неразрешимым вызовом в лице соседа – кадыровской Чечни: сбылась мечта тех, кто еще в 1990-е предлагал провести российско-чеченскую границу, только теперь сам Рамзан Кадыров огораживается и, как плохой сосед, постепенно отодвигает линию забора все дальше и дальше – Ингушетии мало, пришла очередь Дагестана.

Федеральный центр молчит. Наверное, считает эту проблему «региональной», как Владимир Путин назвал «региональным» рукотворный конфликт в Екатеринбурге, а он-то на самом деле федеральный. И центральная власть, помечая территорию церквями, как раньше она метила ее памятниками Ленину, сама генерирует перманентный конфликт, как Троцкий – перманентную революцию.

На Шиес вообще мало кто обращает внимания, а это как раз перманентная революция. Не цветная, которую выдумывали Кремль, Старая площадь и Лубянка, пугая ею самих себя и выбивая под свой лоббистский страх все больше и больше бюджетных денег на свою же безопасность. А другая революция, к которой Кремль, Старая площадь, Лубянка, Охотный ряд и Большая Дмитровка не готовы в принципе, потому что они не верят в народ как в субъект истории и политики, – революция достоинства. Революция оскорбленных людей. И ее невозможно остановить, просто делая вид, что этих людей нет. Снова используя технологии из позавчерашней войны с гражданским обществом – утверждая, что люди стоят за родное северное болото на деньги госдепа.

В Шиесе, Архангельске, Урдоме, Сыктывкаре, Северодвинске быстрее, чем где-либо еще на карте России, поняли прямую связь между тем, что некто корыстолюбивый и наглый лезет к тебе в частное и публичное пространство, и собственно авторитарным устройством российского политического режима: там требует отставки Путина «глубинный народ», а не золотушная российская интеллигенция. Не с теми воевали и продолжают воевать. И не так, как следовало: ОМОН и Росгвардия устарели – это унылая соцреалистическая картинка в постмодернистских обстоятельствах. Точнее, наоборот: постмодернистский народ с айфонами в декорациях соцреалистического автозака.

Страна взрывается человеческими, очень человеческими конфликтами, а «глубинному человеку» показывают козни Запада. В стране грозит разгореться полновесный этнический конфликт, как в СССР конца 1980-х, а Кремль и ухом не ведет: только Кадыров, отмахиваясь от высокогорного комара, нарушая множество статей разнообразных кодексов, многословно угрожает гражданам России насилием. Ау, полиция, прокуратура, Следственный комитет, да и администрация президента, вся состоящая из великих комбинаторов, – вам не страшно? Ну да, это же не вам угрожает глава республики – субъекта Российской Федерации. Напротив, от вашего имени. А вы молчите в знак согласия.

Как разрешается конфликт в Чемодановке, населенном пункте, чье название – нарицательное имя России. Просто выселяют целый народ. И даже если поверить, что цыгане уехали «добровольно», поспешно бросив свои дома и скот, то к этому «добровольному» переселению их, естественно, вынудили. А местные жители требуют от прокуратуры доступа к скоту. Что будем делать с имуществом «добровольных переселенцев» – мародерски захватим? Отдадим «правильным» народам – русским и мордве? Может быть, было бы дешевле всерьез обратить внимание на проблему и заниматься все эти годы не войной с цыганами, а программой их интеграции в нормальную – российскую! – жизнь? Как и с мусором: может быть, стоило именно на этом минном поле заниматься «технологическим прорывом», чем теперь на долгие годы обеспечить себе «мусорную революцию»? Газовая империя превратилась в державу свалочных газов.

Вызовы были не там, где с ними боролись, – не в киевском Майдане и не в происках американцев. Энергию стоило тратить не там, где теряли деньги, – в Крыму, Сирии, Венесуэле, африканских странах. Заниматься надо было не теми проблемами, которыми занимались, – «безопасностью» и «суверенитетом». Имелось много реальных вызовов и проблем, только все они оказались внутренними, а их глушили то Олимпиадой, то Крымом, то Обамой, то Сирией, то чемпионатом мира по футболу. А теперь остались без инструментов решения этих проблем, зато в позиции вставших с колен и тяжко опирающихся на привычную ядерную дубину. Это как с колен вдруг встал бы ярмарочный медведь – так путинскую Россию изображают пугливые западные карикатуристы.

Время для многого упущено: нельзя считать модернизатором государство в стране, где раздельного сбора мусора требуют обычные люди на митингах и шествиях. Видать, слишком долго, еще с андроповских времен, государство ползало под фонарем на коленях, ища потерянные очки, чтобы разглядеть общество, «которое мы не знаем». Зато по-прежнему хватает глупости забивать мозги пропагандистскими тяжелыми наркотиками. Но даже и под кайфом общество снова начинает опережать в развитии государство с его бюрократией, олигархами и элитой, не верящей ни во что.

Андрей Колесников, carnegie.ru