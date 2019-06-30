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«Баста»: Инсульт, инфаркт, уехал на последнем «майбахе» за восточный кордон?

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  • 30.06.2019, 9:30
  • 7,313

Может будем лучше стараться.

Каждый день, просматривая СМИ, ловлю себя на мысли, что знаковых или интересных новостей из Беларуси почти нет, пишет блогер Андрусь Войнич для телеграм-канала «Баста».

Это сравнимо с балетом на советском телевидении, когда человека нужно отвлечь от всего, а отвлечь-то нечем.

Нам подсовывают новости о третьеразрядных спортивных мероприятиях, о спасении котенка бригадами спасателей, о ежедневных суицидах и трагедиях, о дожинках и базарах.

Я устал от этого вечного переливания воды, мне хочется открыть новостную ленту и увидеть, например, как ОМОН развез с Зыбицкой нетрезвую молодежь по домам. Или как мы будем выбираться из той дыры, в которой находимся уже 20 с лишним лет. Или просто о том, что опостылевший диктатор ушел. Инсульт, инфаркт, укатил вместе с семьей, чиновниками, депутатами и прочим шлаком на последнем майбахе за восточный кордон. О том, что теперь у нас снова есть шанс попробовать всё с начала.

Такая новость особенно бы доставила удовольствие.

Но тут я начинаю осознавать. что возможность ее появления зависит только от меня и от таких, как я - обычных граждан Беларуси.

Мы сами творцы своих новостей и получаем то, что заслужили.

Так, может, будем лучше стараться?

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