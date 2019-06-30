Видеофакт: Зенон Позняк возглавил «Игуменский шлях» под Минском 30.06.2019, 10:10

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Первая акция прошла в июне 1991 года.

26 июня 1941 года на выходе из города в урочище Цагельня были расстреляны заключенные пересыльной тюрьмы. Траурные торжества «Игуменский шлях» проводятся с конца июня 1991 года, в них традиционно принимают участие представители Литвы и Польши, сообщает «Радыё Свабода».

26 июня 1991 года состоялся первый «Игуменский шлях». В этот день полвека раньше на выходе из Червеня (прежнее название - Игумен) в урочищах Кирпичный завод и Высокий Стан были расстреляны около 3 тысяч заключенных пересыльной тюрьмы НКВД - белорусов, поляков, литовцев и других.

Но только в конце 1980-х широкая общественность узнала, что Игумен повторил судьбу Куропат - вокруг него похоронены тысячи политзаключенных.