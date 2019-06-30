закрыть
30 июня 2019, воскресенье, 11:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи

4
  • 30.06.2019, 10:15
  • 1,931
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

(обновляется) Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США.

В Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, началась встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, сообщает CNN (перевод – РБК).

Дональд Трамп в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл на место встречи более чем за час до приезда лидера КНДР. Президенты успели осмотреть позиции южнокорейских и американских военных и пообщаться с журналистами. Трамп заявил представителям прессы, что с тех пор, как состоялась его первая встреча с Ким Чен Ыном, многого удалось достичь, и демилитаризованная зона на границе двух стран стала гораздо более мирным местом, чем ранее.

«Это совершенно другой мир. И я опять это говорю для людей, которые продолжают утверждать, что ничего не было достигнуто. Так много было сделано», — заявил Трамп перед встречей.

При встрече Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки.

Трамп также символически пересек демаркационную линию и в сопровождении Ким Чен Ына ступил на землю Северной Кореи, став первым действующим президентом США, который побывал на территории этой страны. «Это исторический момент», — заявил лидер КНДР, комментируя действия Трампа.

«Переступить эту черту было большой честью», — отметил Трамп. Президент США также пригласил Ким Чен Ына посетить Белый дом.

После этого Трамп и Ким Чен Ын вернулись вместе на территорию Южной Кореи и направились для переговоров в Дом свободы — четырехэтажное административное здание, часто используемое для межкорейских встреч.

Провести короткую встречу в демилитаризованной зоне Трамп предложил главе КНДР через Twitter, во время своего визита в Южную Корею. Во время пресс-конференции утром 30 июня, Трамп сообщил, что эта встреча состоится. По его словам, она организована для того, чтобы они с главой КНДР могли пожать друг другу руки. Пхеньян это заявление официально не комментировал.

Во время первой встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в 2018 году, лидеры США и КНДР подписали совместный документ. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершился без подписания какого-либо соглашения.

Отвечая на вопрос о том, когда состоится третья полноценная встреча президента США и лидера Северной Кореи, Трамп сообщил, что это будет ясно по итогам встречи в буферной зоне.

Ранее ни один действующий президент США не посещал Северную Корею. В Северной Корее бывали Джимми Картер и Билл Клинтон — однако уже после завершения их президентских сроков.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич