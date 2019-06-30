Куда поехать в июле: семь фестивалей, которые стоит посетить 30.06.2019, 10:20

Богатый урожай впечатлений, который может собрать турист во втором месяце лета.

Фестиваль — это и самостоятельная цель, и повод увидеть место, где вы раньше не бывали, или снова наведаться туда, куда вы хотели вернуться, пишет vokrugsveta.ua.

Веве и Цюрих, Швейцария

В Швейцарии летом хорошо уже хотя бы потому, что там горы, озера и средняя высота местности — 580 м над уровнем моря. В июле температура обычно не поднимается выше 25 градусов, а ночью может упасть и до 12 градусов. К тому же страна красивая, ухоженная, безопасная и комфортная (но, естественно, за это приходится платить).

И наконец, в июле в двух городах пройдут очень стоящие фестивали.

Винный Fête des Vignerons в Веве начнется 18 июля и продлится три недели. В программе дегустации вин (естественно), живая музыка, костюмированные вечеринки, парады, семейные мероприятия и пр. Церемония открытия продлится три с половиной часа. Фешенебельный курортный городок на берегу Женевского озера три недели будет заполнен толпами винных экспертов и просто любителей вина.

Фестиваль основан еще в 1797 году местным Братством виноградарей, с условием, что праздник проходит только пять раз за столетие. Так что, если пропустите, следующего фестиваля теперь ждать 20 лет!

Веве находится примерно в получасе на поезде от Лозанны, поэтому остановиться лучше там или в Женеве (во время фестиваля квартиру в Веве все равно будет не найти). И вообще поездите по округе — Женевское озеро очень располагает к ленивым прогулкам, общению с откормленными утками и лебедями и любованию пейзажами.

От Женевы до Цюриха — чуть больше двух часов на поезде, это уже немецкая часть Швейцарии, заметно отличающаяся по архитектуре и атмосфере от французской. В парке на набережной с середины июня до начала августа проходит фестиваль скульптур Art in the Park. Ну и плавать в чистейших водах озера, как Цюрихского, так и Женевского, — ничуть не менее приятно, чем в море.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Немного далековато, но чего не сделаешь, чтобы посмотреть на полное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать 2 июля в Буэнос-Айресе, а также провинциях Сан-Хуан, Ла-Риоха, Сан-Луис, Кордоба и Санта-Фе. Примерное время затмения — 20.40 по местному времени.

Помимо солнечного затмения, в Буэнос-Айресе есть милонги (танго-вечеринки) и уличные танцоры танго, отменные стейки (Аргентина экспортирует говядину по всему миру) и множество достопримечательностей. Любители танго съезжаются сюда на большой фестиваль танго во второй половине августа, а в остальное время Буэнос-Айрес- — магнит для обычных туристов, большой многонациональный город с интересной архитектурой, от колониальной до современной, большим количеством парков, театров и музеев.

Прага, Чехия

Очень туристическая и местами суетливая, это все-таки одна из величайших столиц Европы и очаровательный город.

Поезжайте туда в июле, чтобы увидеть два интересных фестиваля подряд. Один — фестиваль театрального и циркового искусства «За дверью» (15–18 июля). Проходит в Výstaviště (на выставочной площадке) и на улицах по всему городу. Ві сможете не только увидеть уличные спектакли, выступления акробатов и пр, но и поучиться некоторым навыкам на мастер-классах.

В последний день фестиваля уже начнется следующий — Дни фольклора в Праге (18-21 июля). 13-й год проходит этот крупнейший в Центральной Европе фестиваль народных танцев, и в 2019 году в нем принимают участие любительские танцевальные и музыкальные коллективы из Украины, Чехии, Польши, Словении, Балканских стран. Бесплатные выступления ансамблей происходят по всему городу.

Фарерские острова, Дания

Фарерские острова — группка скалистых, открытых всем ветрам островов в северной Атлантике — могут показаться странным местом для проведения фестиваля. Если честно, еще сложнее представить себе кого-то, кто хочет там жить, однако на Фарерских островах около 50 000 населения.

С 11 по 13 июля в приморской деревне Гота пройдет ежегодный музыкальный фестиваль G! Festival. В этом году хэдлайнерами станут Fat Boy Slim, датчане Phlake, модный британец Льюис Капальди. На фестивале выступят музыканты широкого спектра стилей из Исландии, Швеции и пр.

И что приятно, это то, что это все еще относительно небольшой фестиваль, а это значит, что вы можете оценить дружелюбие местных жителей и познакомиться с культурой и пейзажами островов, пока вы там, а не просто оторваться на фестивале. А Фареры несомненно стоят внимания. Это вулканические острова, соединенные между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами. Горы сменяются долинами, луга — отвесными скалами, и над всем этим властвуют тысячи птиц, в том числе редких, — неудивительно, что острова привлекают любителей пешего туризма и дикой природы.

Квебек, Канада

А вот это уже большой музыкальный фестиваль — если точнее, один из крупнейших в мире. Ежегодный Летний фестиваль в Квебеке проходит с 5 по 15 июля в разных локациях и просто на улицах. Он известен своим эклектичным подходом к отбору музыки, и в этом году участники варьируются от The Weeknd и Neil Young до The Chainsmokers и Dave Matthews Band.

Сам Квебек несомненно достоин внимания. Он был заложен в 16-м веке как французская колония и пережил периоды французского и британского правления, оставившие след в архитектуре города. Старый город с узкими улочками расположен на скале; с нижней, более современной частью его соединяют лестницы и фуникулер. реку Святого Лаврентия пересекает один из красивейших мостов в Северной Америке — Квебекский мост. С ним связана трагическая история: один пролет моста рухнул в 1908 году во время строительства из-за инженерной ошибки, погубив более 70 рабочих. Примерно через 15 лет в Канаде возникла особая церемония — вручение выпускникам инженерных факультетов железного кольца на мизинец, как символа ответственности за принятые инженерные решения. Кольцо вручают до сих пор, и мост тоже стоит и используется до сих пор.