закрыть
30 июня 2019, воскресенье, 11:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Аномальная жара бьет рекорды в Европе

  • 30.06.2019, 10:30
  • 1,281

Этот год станет одним из самых жарких в мире.

Аномальная жара с рекордными температурами, которая накрыла Европу, привела гибели по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Во Франции самая высокая температура была зафиксирована в пятницу, 28 июня — в департаменте Гар на юге страны, где столбик термометра поднялся до 45,9°C. Был побит национальный рекорд страны 45,1°C, который был зафиксирован в Провансе в 2003 году, когда в Европе также бушевала аномальная жара.

Погодная аномалия привела к десяткам пожаров в регионе, при тушении которых 15 пожарных и несколько полицейских были ранены. Всего во Франции аномально высокие температуры привели к гибели 6 человек.

Люди пытаются спастись от жары всеми возможными способами, в том числе открывая пожарные гидранты на улицах, что приводит к несчастным случаям — в пригороде Парижа Сен-Дени 6-летний ребенок был госпитализирован в критическом состоянии после удара струей воды из гидранта. Французские больницы сообщают о значительном увеличении случаев поступлений пациентов с судорогами, обезвоживанием, головокружениями и приступами сердечных заболеваний.

Вертолет сбрасывает воду на горящий лес в провинции Толедо, Испания, 28 июня 2019 года.Фото: Reuters

В Испании высокие температуры фиксируются четвертый день подряд. Так, столбик термометра поднимался до 43,3 °C. Два человека умерли в пятницу из-за связанных с высокой температурой осложнений.

Жара также спровоцировала лесные пожары: на северо-востоке Испании в каталонской провинции Террагона огонь уничтожил уже шесть тысяч гектаров леса. Сильный лесной пожар бушует также в испанской провинции Толедо в автономном сообщество Кастилия-Ла-Манча. Возгорание началось в пятницу в районе населенного пункта Альморокс. К настоящему моменту огонь уничтожил около двух тысяч гектаров леса.

По крайней мере, три человека умерли в Центральной и Северной Италии, в то время как больницы в Милане зафиксировали 35%-ый подъем числа экстренных посещений из-за жары.

Рекордно высокие температуры также фиксируются в Германии и Великобритании. По оценкам специалистов, количество жертв может серьезно возрасти. Как сообщила Всемирная Метеорологическая Организация, 2019 год станет одним из самых жарких в мире, а 2015−2019 годы станут самым жарким пятилетним периодом за всю историю наблюдений.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич