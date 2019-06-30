Как Лукашенко избили в Доме правительства 30.06.2019, 10:37

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В результате костюм Лукашенко пришел в негодность.

В 1994 году Александра Лукашенко (тогда – кандидата в президенты) избили возле кабинета в Доме правительства. Причем сделали это милиционеры. Belsat.eu вспоминает этот случай 25-летней давности.

Утром 29 июня большинство республиканских газет вышли с заголовком на первой полосе – «Александр Лукашенко избит милицией в Доме правительства».

«Утром 28 июня работниками Главного управления государственной охраны были применены меры физического воздействия против кандидата в президенты Александра Лукашенко. Результатом непродолжительного инцидента для Лукашенко стали ссадины и царапины, а его новый костюм, в котором он так любил выступать перед избирателями, пришел в негодность», – писала «Советская Белоруссия».

А причина была следующая: Лукашенко пытался попасть в кабинет №241, где работала Временная комиссия Верховного Совета по деятельности коммерческих организаций, существовавших при органах власти. Лукашенко возглавлял ее с июня 1993-го, а в декабре того же года зачитал с парламентской трибуны свой известный антикоррупционный доклад (который добавит ему голосов в ходе электоральной кампании). Когда же факты из доклада были переданы в прокуратуру, комиссия должна была прекратить работу. Кабинет опечатали и поставили охрану.

Лукашенко же хотел сделать комиссию постоянной и пытался пройти в помещение, завязалась потасовка.

«Такого хамства я давно не встречал. Еще никто не держал меня за грудки», – возмущался кандидат в президенты на следующий день в интервью «СБ».

То, что Лукашенко получил легкие телесные повреждения, а его одежду милиционеры порвали во время потасовка, подтвердил соратник Дмитрий Булахов. Пошел большой резонанс.

МВД (тогда ведомство возглавлял министр Данько) в свою очередь заявило, что «никаких насильственных действий в отношении А. Лукашенко работниками милиции не предпринималось». Мол, он же имеет статус кандидата в президенты и депутатскую неприкосновенность.

Но уголовное дело за «Превышение должностных полномочий» прокуратура все же завела и Лукашенко даже признали потерпевшим. Правда, виновных установить не удалось и через несколько месяцев дело закрыли.

10 июля 1994 года Лукашенко победил во втором туре выборов. Все последующие выборы, на которых он одерживал победу, проходили с нарушениями, а подсчет голосов – с фальсификациями.

При Лукашенко милиция жестоко разгоняла мирные митинги, избивала оппозиционеров, задерживала активистов. До сих пор ни одно руководство МВД за 25 лет не понесло ответственности за эти насильственные действия.