«Уходи!»: протестующие развернули огромный баннер возле парламента Грузии 1 30.06.2019, 10:46

Чтобы показать растяжку, потребовались усилия более десяти человек.

Участники протестной акции в центре Тбилиси развернули огромный баннер, призывающий министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария уйти в отставку, сообщает «Новости-Грузия».

Чтобы показать растяжку, потребовались усилия более десяти человек. На плакате Гахария изображен с глазной повязкой – напоминание о последствиях разгона протестной акции 20 июня. Тогда против демонстрантов спецназ задействовал слезоточивый газ и водометы, пострадали 240 человек, некоторые из них потеряли зрение.

Рядом с портретом Гахария надпись «Уходи».

Митингующие считают, что Гахария должен понести политическую ответственность за применение непропорциональной силы в отношении демонстрантов. Требование о его отставке остается неизменным на митингах в Тбилиси уже десять дней.

Сам Гахария, как и другие члены правительства, заявляет, что действия МВД были легитимны, поскольку произошла «попытка насильственно завладеть государственным институтом и, соответственно, властью», а полиция предотвратила это.

Более того, на этой неделе Гахария дал понять, что не покинет свой пост по требованию демонстрантов. Оставить должность министр готов только в том случае, если его персона будет вредить имиджу правящей команды и только после завершения расследования событий 20 июня.