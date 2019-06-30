закрыть
30 июня 2019, воскресенье, 11:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Уходи!»: протестующие развернули огромный баннер возле парламента Грузии

1
  • 30.06.2019, 10:46

Чтобы показать растяжку, потребовались усилия более десяти человек.

Участники протестной акции в центре Тбилиси развернули огромный баннер, призывающий министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария уйти в отставку, сообщает «Новости-Грузия».

Чтобы показать растяжку, потребовались усилия более десяти человек. На плакате Гахария изображен с глазной повязкой – напоминание о последствиях разгона протестной акции 20 июня. Тогда против демонстрантов спецназ задействовал слезоточивый газ и водометы, пострадали 240 человек, некоторые из них потеряли зрение.

Рядом с портретом Гахария надпись «Уходи».

Митингующие считают, что Гахария должен понести политическую ответственность за применение непропорциональной силы в отношении демонстрантов. Требование о его отставке остается неизменным на митингах в Тбилиси уже десять дней.

Сам Гахария, как и другие члены правительства, заявляет, что действия МВД были легитимны, поскольку произошла «попытка насильственно завладеть государственным институтом и, соответственно, властью», а полиция предотвратила это.

Более того, на этой неделе Гахария дал понять, что не покинет свой пост по требованию демонстрантов. Оставить должность министр готов только в том случае, если его персона будет вредить имиджу правящей команды и только после завершения расследования событий 20 июня.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич