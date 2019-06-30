Трамп стал первым президентом США, ступившим на землю Северной Кореи 30.06.2019, 11:09

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Трамп сегодня пересек демаркационную линию, разделяющую две страны.

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи, пишут CNN и Bloomberg, сообщает РБК).

Трамп пересек демаркационную линию, разделяющую две Кореи, по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, пожал ему руку и назвал переход границы «великой честью». «Это исторический момент», — заявил глава Северной Кореи и добавил, что рад встрече с Трампом. Позднее Ким Чен Ын уточнил, что предложение президента США о встрече, изначально опубликованное в Twitter, стало для него большой неожиданностью.

Кроме того, отмечает CNN, еще до рукопожатия Трамп пригласил руководителя Северной Кореи в Белый дом. Ким Чен Ын пока не ответил на эту инициативу, однако, если он на нее согласится, он может стать первым лидером КНДР, который посетит США, уточняет телеканал. После приветствий главы государств вместе вернулись на территорию Южной Кореи для проведения трехсторонней встречи с участием президента РК Мун Чжэ Ина.

Ранее КНДР лично посещали Джимми Картер (дважды) и Билл Клинтон, однако эти визиты проходили уже после их ухода с поста президента Соединенных Штатов.

Накануне Трамп в Twitter предложил Ким Чен Ыну провести короткую встречу в демилитаризованной зоне: после саммита G20 в Осаке президент США прибыл с визитом в Южную Корею. Позднее на пресс-конференции с президентом Мун Чжэ Ином Трамп подтвердил договоренность о встрече, отметив, что ее цель — «просто пожать руку и поздороваться».

Трамп и Мун Чжэ Ин прибыли в демилитаризованную зону примерно за час до появления лидера Северной Кореи. Президенты осмотрели позиции южнокорейских и американских военных и сделали несколько заявлений для журналистов.