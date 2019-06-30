Белорусская свадьба: Потратили почти $25 тысяч и ушли в минус на $20 тысяч 13 30.06.2019, 11:45

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Белорусы поделились своими историями.

Сколько должна стоить хорошая свадьба? Ответы на этот вопрос у наших читателей абсолютно разные. Кто-то довольствуется суммой в пару тысяч рублей, а кому-то не хватает даже нескольких десятков, пишет onliner.by.

Александр и Галина: «Было очень трудно доверить самый важный день в жизни свадебному организатору»

Минчане Александр и Галина вместе уже около восьми лет, но пожениться решили в прошлом году.

— Дату долго выбирать не пришлось, решили сразу: 18.08.2018, — рассказывает Галина. — Пригласили 50 человек, не считая нас и свидетелей. Пригласительные делали вручную с сестрой мужа. Это было намного приятнее, чем пойти и купить обычные «за 3 рубля». Мне кажется, получилось очень красиво.

— Все организационные вопросы я взяла на себя, а также подключила лучшую подругу, маму и свекровь. Мне было очень трудно доверить самый важный день в моей жизни свадебному организатору. Благодаря этому получилось сэкономить немалую сумму, — считает девушка. — В долги и кредиты мы, слава богу, не влезли.

По словам пары, помогли родители. Они заплатили $3500 за ресторан. Остальные свадебные затраты легли на плечи ребят.

Позиция Стоимость (у. е.) 1 ЗАГС 30 2 Кольца 250 3 Платье для невесты 500 4 Женские туфли 50 5 Букет невесты 100 6 Макияж и прическа 130 7 Костюм для мужа 250 8 Мужские туфли 100 9 Аренда авто 250 10 Ведущий 300 11 Фотограф 500 12 Декор зала 320 13 Торт 100 14 Ресторан 3500 Итого: 6380

— Где-то с зарплаты отдавали, а где-то и в копилку приходилось залезать. Окупилась ли свадьба? Да! Что потратили, то и получили, даже немного больше, благодаря самым близким людям, — считают ребята. — Наш совет молодоженам: просто наслаждайтесь этим днем. Не важно, за $500 или $50 000 у вас свадьба, главное — это не стоимость свадьбы, а качество брака. И как бы банально это ни звучало, такой день бывает только раз в жизни.

Дарья и Максим: «Старались экономить, но при организации свадьбы сделать это довольно сложно»

Дарья и Максим сыграли свадьбу совсем недавно, 8 июня. Готовиться к торжеству ребята стали заранее, примерно за полгода: бронировали зал, искали фотографа, ведущих и так далее.

— У нас была небольшая свадьба, на 30 человек — только самые близкие, — объясняют ребята. — Изначально хотели сделать тихую свадьбу, без ведущего и аренды зала, пригласить только родителей. Но потом передумали и решили остановиться на чем-то среднем. Конечно, старались экономить. Искали варианты с адекватным прайсом. Но при организации свадьбы сделать это довольно сложно. Тем более что хотели качественно.

Дороже всего обошелся банкет — 2000 рублей и платье невесты, которое с кринолином и фатой стоило 1200 рублей. Его Дарья шила на заказ по готовой модели. Еще 1000 рублей отдали за услуги ведущего и диджея.

— Ведущий и диджей были в паре (они муж и жена). С ними было легко, конкурсы мы выбирали современные и ненапряжные. Ведущий еще и пел, — уточняет пара. — Если смотреть только на сами цифры, то больше всего отдали за стол. Но это не значит, что еда стоила дорого. Блюд было предостаточно, осталось еще много на второй день. Также не экономили мы и на фотографиях, для нас это было важно, поэтому фотографу за работу заплатили 800 рублей. Остальные же расходы были в пределах нормы.

Позиция Стоимость (рубли) 1 ЗАГС 100 2 Кольца 900 3 Платье для невесты 1200 4 Макияж и прическа 160 5 Костюм для жениха 400 6 Банкет 2000 7 Аренда машин и автобуса 600 8 Ведущая и диджей 1000 9 Фотограф 800 10 Декоратор 400 11 Торт 230 12 Букет невесты, шкатулка для колец, замочек, подвязка и прочие мелочи 300 Итого: 8090 ($3866 по тогдашнему курсу)

Свадьбу ребята сделали частично за свои деньги и частично за родительские. Говорят, что мероприятие окупилось: подарили больше, чем потратили.

— В основном благодаря нашим родителям и родственникам, — объясняют ребята и дают советы будущим молодоженам. — Все говорят, что свадьба — это один из самых счастливых дней в вашей жизни. Но если бы вы только знали, насколько он волнительный и тревожный! Порой не можешь расслабиться и насладиться моментом, а ведь это самое главное. Практически ни одна свадьба не обходится без «косяков», которых не избежать. В таком случае главное — не переживать и просто не обращать на них внимания. Кстати, важно помнить и осознавать, что это ваш день, ваша свадьба. И организовывать ее нужно в первую очередь для себя. Всем не угодишь — всегда на вашем празднике найдется гость, которому что-то не понравится. Если бюджет позволяет, можете нанять координатора и организатора свадеб, которые сэкономят ваше время и нервы. Также лучше начинать готовиться заранее, хотя бы за полгода.

Константин и Дарья: «Присутствовали 44 гостя, а бюджет составил почти $25 тыс.»

Константин и Дарья минчане, но уже давно живут в Санкт-Петербурге. Свадьбу отмечали в прошлом году под Минском, в Royal Hall, что недалеко от комплекса «Силичи».

Судя по таблице расходов, которую прислала пара, дороже всего обошлись аренда Royal Hall ($3500) и еда ($2700). Ведущему и приглашенной кавер-группе ребята заплатили $2570.

— Очень огорчил ведущий. После красивых слов и обещаний получили полную противоположность, — объясняет пара. — Поэтому наш совет молодоженам: в первую очередь стоит обратить внимание на ведущего. То, как он поведет праздник, запомнится вам на всю жизнь.

Также $2200 пара потратила на платье для невесты, костюм для жениха и обувь для двоих. Еще $2000 ушли на кольца, во столько же обошлись мальчишник и девичник, $1800 — это фото и видео, $1500 «завесил» алкоголь, еще около $1300 — декор и флористика.

— Удивило, что некоторые цены в Минске даже выше, чем в Санкт-Петербурге. Но мы нигде не старались экономить, но и предела, конечно же, нет. Можно и миллион долларов потратить, только к чему все это? — говорит Константин и добавляет, что свадьбу делали за свои заработанные деньги, ни у родителей, ни в банках не брали.

— Присутствовали 44 гостя, а бюджет составил почти $25 тыс., — объясняет мужчина. — Мы ушли в минус примерно на $20 тыс. Но свадьбу делали для себя, поэтому не паримся. Деньги приходят и уходят, а эмоции остаются навсегда.

Позиция Стоимость (у. е.) 1 Мальчишник и девичник 2000 2 Кольца 2000 3 Ведущий 1420 4 Группа 1150 5 Организатор 350 6 Фотограф 800 7 Видеограф 1000 8 Аренда Royal Hall 3500 9 Кухня 2700 10 Торт 250 11 Регистратор 105 12 Платье для невесты 1000 13 Обувь для невесты 100 14 Обувь для жениха 100 15 Прическа невесты (делала подруга) 0 16 Визажист 40 17 Костюм 1000 18 Мужские туфли 100 19 Декор и флористика 1291 20 Напитки 500 21 Алкоголь 1500 22 Трансфер 300 23 Салют 450 24 Иллюзионист 450 25 Воздушная акробатка 120 26 Детский аниматор 190 27 Дым 100 28 Конфетти 70 29 Подарки гостям 150 30 Подарки на конкурсы 400 31 Гостиница для гостей из Питера 500 32 Билеты для гостей из Питера 1000 33 Кресло, коробки, свет на улице, игра дженга 105 Итого: 24 741

Владимир и Юлия: «Собирали на мотоцикл, а потратили на свадьбу»

Пара из Каменца. Ребята поженились пять лет назад. Владимир говорит, что подготовку начали за два месяца до свадьбы.

— Людей было не много, чуть больше 30 человек, — рассказывает он. — Музыкантов и тамаду так вообще за день до свадьбы нашли. Это веселая история. Изначально мы не планировали ведущего для 30 человек. Но у супруги началась паника. Поэтому я за вечер нашел ведущую и музыкантов. Как мне потом сказали, задача это была нереальная. Но так совпало, что именно у этих музыкантов и ведущей отменили свадьбу как раз на нашу дату. Поэтому они приехали к нам.

Позиция Стоимость (у. е.) 1 ЗАГС 15 2 Кольца 300 3 Платье и туфли для невесты 150 4 Макияж, прическа и букет 100 5 Костюм и туфли для жениха 150 6 Ресторан 750 7 Авто (бензин) 20 8 Ведущая и музыканты 150 9 Фото и видео 0 10 Украшения, шарики и другие мелочи 315 12 Торт и каравай 50 Итого: 2000

Владимир рассказывает, что свадьба прошла экономно по нескольким причинам. Во-первых, покатать молодоженов решили друзья, у которых были джипы. Пара заплатила только за бензин, украшения на машины брали у знакомых. Ребят сопровождали еще и знакомые байкеры.

— Фотограф был наш знакомый, сейчас он успешный фотограф в Польше, а тогда на нашей свадьбе начинал и тренировался. Работал фактически за еду. Еще на свадьбе был проектор. К концу вечера я на нем транслировал фильм про наше знакомство и жизнь до свадьбы. Всем очень понравилось. Фильм смонтировал сам. Проектор мой, а экран взял в школе, — говорит Владимир. — На свадьбе еще каждый гость получал магнитик на холодильник с датой свадьбы и нашим фото. Кроме этого, оставляли пожелания на большой тарелке.

— По поводу бюджета. Свадьбу делали за свои деньги, без участия родителей, тратили накопления. Я собирал на мотоцикл, вот они и пошли на свадьбу, — объясняет он. — Кредитов тоже не брали. Знаю, что теща брала кредит в $1000, чтобы подарок дочке сделать. В целом мы оказались в плюсе. Знаете, свадьба для нас не была чем-то сверхнеобычным. Я бы так вообще ее не делал. Но раз принято, значит, принято.

Евгений и Ольга: «У знакомых были примеры, когда ради одного красивого дня потом не один год рассчитывались по кредитам»

Ольга и Евгений поженились 15 июля 2017 года. Свадьбу пара решила делать скромную и позвать только близких родственников.

— Нам хотелось уютного праздника, а не звать пятиюродную родню, — говорят ребята. — Более того, хотелось провести этот день по своему сценарию, а не по родительскому. Конечно, можно было прийти к родителям и сказать: «Мы женимся — организуйте». Но тогда все будет по чужому сценарию, а нам хотелось сделать именно так, как хочется нам. Все же праздник, а не обязаловка.

Тем более что понятия о том, как хорошо и красиво, у нас с родителями расходятся. Понятно, что встретили непонимание со стороны родственников. Основное непонимание было в том, почему мы не пошли венчаться. Да и потом были постоянные советы, как и что делать. Прессинг был сильный, и, если бы свадьбу оплачивали родители, наверное, мы делали бы так, как сказали они.

После стандартной церемонии в ЗАГСе ребята вместе с гостями (33 человека) отправились в усадьбу, а потом на отдых в Украину.

— Мы хотели праздника, но не хотели тратить на это много денег, поэтому старались остановиться на чем-то среднем, — рассказывают супруги. — Самые большие траты были на аренду усадьбы и банкет. Родители помогли с кольцами, их мы купили за $230. Свадебное платье мы приобрели вообще за $50, еще около $10 стоила фата, букет из живых цветов обошелся в $50, а букет-дублер — в $5, ну и еще прическа и макияж стоили $65. Вся экипировка мужа обошлась в $100. Фотограф изначально хотела за свою работу что-то около $250 за весь день съемок, но мы посмотрели, что не тянем, и попросили ее поснимать только официальную часть и небольшую фотосессию после ЗАГСа. Поэтому заплатили около половины суммы.

Позиция Стоимость (у. е.) 1 ЗАГС 40 2 Кольца 230 3 Платье и фата для невесты 60 4 Макияж и прическа 65 5 Костюм для жениха 100 6 Банкет 660 7 Аренда усадьбы 355 8 Ведущие 200 9 Фотограф 130 10 Букет и фальш-букет 55 11 Торт 50 12 Украшение зала 125 Итого: 2070

— Кредиты мы решили не брать, расчет был изначально только на собственные деньги, — вспоминают они. — Конечно, помогли родители. Они оплатили кольца, торт и договорились со своими друзьями, чтобы те повозили нас на своих машинах. Очень помог брат жениха, он внес предоплату за аренду усадьбы.

По словам ребят, после свадьбы они вышли в ноль. Часть платежей гасили прямо в вечер свадьбы после торжественного вручения подарков.

— Элемент волнения, хватит или нет, безусловно, был, но, к счастью, все обошлось, — вспоминают супруги. — Что посоветовать молодоженам? Нужно быть готовым ко множеству неучтенных трат — от растрат на изготовление бонбоньерок (невесте очень хотелось порукодельничать) и салфеток на стол до фуршета, когда невесту забирали, конфет, шампанского, печенюшек и прочего, чем кормят на природе, пока молодых фотографируют. Наверное, эта «неучтенка» и потянула основную часть бюджета.

Самое главное в организации свадьбы — это, наверное, не жадничать и, если уже делать праздник, помнить, что делаете его для себя: близким людям будет с вами весело и просто так шашлыки на природе поесть. Делать мероприятие просто для того, чтобы «надарили», как-то не очень правильно. У знакомых были примеры, когда ради одного красивого дня потом не один год рассчитывались по кредитам. Семейная жизнь полна своих нюансов, так лучше начинать ее без минусов на кредитках.

Илья и Анна: «Свадьба окупилась почти в ноль, нам подарили $3070»

Пара из Бреста. Ребята поженились в 2013 году — как раз в те времена, когда доллар стоил еще 8700.

— На свадьбу мы потратили примерно $3000. Праздновали в столовой, старались вложиться в эту сумму и не выходить за рамки, — говорят ребята.

Деньги полностью наши, у родителей не брали, в банке тоже не занимали: до свадьбы немного скопили своими силами. Свадьба окупилась почти в ноль, нам подарили, насколько помним, $3070.

Позиция Стоимость (у. е.) 1 ЗАГС 20 2 Кольца 300 3 Платье и туфли для невесты 200 4 Макияж и прическа 40 5 Костюм и туфли для жениха 250 6 Столовая 1000 7 Авто (бензин) 180 8 Ведущий и музыканты 350 9 Фото и видео 400 10 Алкоголь 110 11 Мелочи 150 Итого: 3000

— Что хотим пожелать молодоженам? Никого не слушайте! Делайте то, что хочется именно вам и именно в этот день. Свадьба — это первый день для супругов в качестве единой семьи. Прислушивайтесь и учитывайте пожелания вашей половинки. А в день свадьбы расслабьтесь и получайте удовольствие.

Артур и Александра: «Свадьбу сделали родители, отец мечтал красиво выдать дочку замуж»

Свадьба у пары была в августе 2011 года, как раз в День строителя и в разгар девальвации, когда доллар подскочил с 3 тыс. до 7 тыс. рублей, а потом и выше.

— К свадьбе готовились постепенно. На тот момент я была студенткой четвертого курса, муж как раз окончил институт, — вспоминает минчанка. — Скажу сразу, свадьбу нам делали родители. Отец мечтал красиво выдать дочку замуж и готов был на это потратиться (но кредитов не брали). От меня требовалась полная организация мероприятия.

Точных трат Александра за давностью лет не помнит. Говорит, что около $4 тыс. ушло на столовую: аренду, еду, алкоголь, украшение и так далее.

— У нас на свадьбе было 110 гостей, — говорит она. — Гуляли в столовой общества слепых. Тогда там очень хорошо готовили — это раз. А еще там большое пространство, возможность открыть окна и парковка. Для нашей большой оравы это был самый оптимальный вариант. Почему не пошли в ресторан? На тот момент они лупили сумасшедшие ценники, гораздо больше, чем мы заплатили тут.

Тамада и музыка обошлись паре в $500, фото и видео стоили $450, еще $300 ушло на платье, $60 — на макияж, прическу и так далее.

— Свадьба у нас была два дня, и столько же у нас работала ведущая, — говорит Александра. — Мы не выбирали ее по интернету, пришли как-то к родственникам на свадьбу и увидели, насколько приятная была ведущая, и тогда мы поняли, что вот какого человека хотели бы видеть у нас на свадьбе. Она на восьмом месяце беременности отвела два дня настолько шикарно, что не каждая бы и без беременности так провела. Фотограф тоже работал два дня до последнего гостя, как и видеооператор. У него, кстати, накануне нашей свадьбы родился сын, поэтому найти человека счастливее было невозможно.

Что касается мелочей типа лент, бокалов, пригласительных и так далее, то их пара закупила на свадебной выставке в «БелЭкспо».

— Понятно, что были еще траты: мы заправляли машины гостей, размещали их и так далее, — вспоминает женщина. — Общая сумма у нас вышла $8000. Свадьба окупилась ровненько в ноль.

Что хочу сказать молодоженам. Самое основное пожелание — притереться друг к другу. У каждого есть свои привычки. Одному нужен коврик в ванной, другому нет. И детей нужно заводить не тогда, когда люди скажут, а когда с утра проснулись и поняли, что хотите стать родителями. Также самое главное — любить друг друга и стоять друг за друга горой — перед друзьями и родителями, кто бы ни был против, не важно.