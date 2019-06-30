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Путин прилетел в Минск

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  • 30.06.2019, 11:53
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Правитель РФ встретится с Лукашенко и, возможно, с Рахмоном.

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию его пригласил Лукашенко, пишет ТАСС.

Путин встречался с Лукашенко две недели назад в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что правители государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

В пятницу Лукашенко принимал в Минске президента Таджикистана Эмомали Рахмона не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, Беларуси и Таджикистана.

«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим», — сказал президенту Таджикистана Лукашенко.


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