Полиграф Полиграфыч на YuoTube 1 Игорь Яковенко

30.06.2019, 11:58

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Как преодолеть издержки нового восстания масс.

В опубликованном в 1930 году трактате "Восстание масс" Ортега-и-Гассет пожаловался, что "Европа утратила нравственность" в результате того, что произошел "полный захват массами общественной жизни". В нулевые случился новый этап восстания масс, в ходе которого говорящее и пишущее сословие утратило монополию на публичное говорение и публичное писательство.

Герой шукшинского рассказа Глеб Капустин теперь не ждет приезда в родное село интеллектуала-горожанина, у него теперь собственный блог, в котором он сам трактует "философские" понятия "невесомости" и "шаманизма на северных территориях". А всяких там интеллектуалов он теперь срезает большими пучками, заходя на их страницы, и лихо щелкая их по носам, чтобы помнили свое место и не зазнавались.

Полиграф Полиграфыч создал свой канал на YuoTube, за пару лет обошел по популярности звезду ютьюба политического аналитика Швондера, поскольку если политический аналитик Швондер придерживается в основном провластной политической линии, то Полиграф Полиграфыч с одинаковой разухабистостью кроет по матушке и власть и оппозицию, и Россию и Запад и левых и правых. Чем оказывается мил и близок сердцу того самого массового человека, о котором так неуважительно отзывался Ортега-и-Гассет.

Ни один самый выдающийся специалист в своей сфере не в состоянии выстоять в дискуссии с народными блогерами Глебом Капустиным и Полиграфом Полиграфычем. Поскольку каждый из них для начала сменит тезис и предмет спора, когда вы на это укажете, порекомендует вам учить вашу жену варить щи, после чего станет скакать горным козлом по всем веткам на вашей странице и везде оскорблять ваших читателей и собеседников до тех пор пока они все с отвращением не покинут ваш блог и вы не останетесь один без подписчиков и читетелей.

Капустин и Шариков были любителями. Нынешние сетевые капустины и шариковы – профи. Технология "срезания" оппонента ими доведена до совершенства, стандартизирована и поставлена на поток. Нет ни одного известного человечеству софизма который не использовали бы народные блогеры для посрамления своих высоколобых оппонентов.

Из самых ими любимых - все разновидности ложных дилемм. Если ты находишь пятна на Солнце Навального – значит ты путинист. Если у тебя есть сомнения в возможности смены режима через выборы, значит, ты призываешь к кровавой революции. И т.д.

С ложными дилеммами успешно конкурируют разнообразные апелляции к личности. Argumentum ad hominem используются в широком диапазоне: от дискредитации через гражданство – "любой российский либерал кончается на украинском вопросе" - до дискредитации через знакомство или наличие кого-то не вполне идеального во френдленте.

Любителям использовать тезис про то, что "если поскрести российского либерала, непременно обнаружится имперец", бесполезно что-то доказывать, приводить десятки своих статей в которых ты выступал с антиимперских позиций, и даже высказывался в пользу неизбежного распада России. Капустины и шариковы не имеют национальности и гражданства. Они могут быть россиянами и украинцами, грузинами и азербайджанцами, татарами или чеченцами. Им важно сбить оппонента с толку, смутить его, заставить оправдываться. Ваших объяснений они слушать не будут, они уже добились своего и ускакали на другую страницу, где продолжают делать свою работу – троллят и не дают людям разговаривать.

Ситуация похожа на проблему всеобщего избирательного права, которое уравнивает голос неграмотного алкаша и голос академика Сахарова. Это издержки прогресса и демократии, с которыми нельзя бороться радикальными мерами. Предложения Латыниной и Ко о введении имущественного избирательного ценза могут вызывать опасения или насмешку, но всерьез их обсуждать как-то неловко.

Аналогично и с расширением говорящего и пишущего сословия, которое вчера ограничивалось профессиональными работниками СМИ и сравнительно немногочисленными профессионалами, а сегодня превратилось в океан, состоящий из миллионов участников социальных сетей, каждый из которых может стать властителем умов, достаточно лишь уловить господствующее настроение тех самых масс.

Это и есть прогресс и сетовать на его издержки бессмысленно. Технология преодоления этих издержек была изобретена 2,4 тысячи лет назад, когда у Платоновской Академии появился девиз: "Не геометр да не войдет", что означает не столько роль математики, сколько своеобразный интеллектуальный "фейсконтроль", отсекающий на входе невежд и неучей, участие которых в любой дискуссии катастрофически понижает ее уровень.

Ограничить агрессивный дилетантизм и загнать кухонных мыслителей обратно на кухню невозможно и ставить такую задачу бессмысленно и контрпродуктивно. Социальные сети дают два инструмента для решения порожденной ими же проблемы: бан и перепост. С помощью бана решается проблема особо агрессивных капустиных и шариковых, а с помощью перепостов поддерживается и развивается институт репутации. "Скажи, кто тебя перепостил, и я скажу, кто ты", - эта формула делегирования и транзита репутации, конечно, не универсальна, но достаточна для поддержания необходимого уровня профессионализма и компетентности в общественных дискуссиях.

Поставленная проблема имеет лишь косвенное отношение к главной проблеме России, а именно к проблеме демонтажа путинского режима. Связь этих проблем в том, что доминирование капустиных и шариковых в социальных сетях препятствует формированию общественного мнения и приводит к возникновению ложных кумиров и ложных авторитетов, что, в свою очередь, не позволяет возникнуть реальной альтернативе Путину, как в виде персоналии, так и в виде концепции перехода.

Игорь Яковенко, blogspot.com