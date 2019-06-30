Борьба за чистый воздух в Новополоцке продолжается 30.06.2019, 12:17

Активисты требуют прекратить сжигать нефтяной кокс.

Петиция за прекращение строительства котла для сжигания нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ передана в Министерство энергетики и в Министерство природных ресурсов и окружающей среды, сообщает сайт ПЦ "Весна".

"Требуем прекратить процесс проектирования и построения котла для сжигания нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ", - призывают горожане в петиции, которая была размещена на онлайн-площадке "Удобный город". Авторы обращения считают, что постройка котла "значительно увеличит выбросы вредных веществ в атмосферу".

"Новополоцк и так является лидером по выбросам в атмосферу вредных веществ промышленными предприятиями, и поэтому строить какой-то новый промышленный объект, который усугубляет ситуацию с выбросами, неприемлемо", - считает правозащитник и активист кампании "За чистый воздух Новополоцке" Дмитрий Соловьев, который передал петицию органам власти.

Общественное обсуждение проекта построения котла для сжигания нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ и его воздействия на окружающую среду проходила в апреле - мае 2019 года. Тогда белорусские экологи били тревогу и предупреждали, что это "окончательно убьет регион".

В апреле Новополоцка уже составляли коллективное обращение против строительства котла. Петиция "Предотвратить экологическую катастрофу в г. Новополоцке" собрала почти 1800 подписей. В результате "Витебскэнерго" был вынужден приостановить общественные обсуждения "в связи с поступлением большого количества замечаний по отчету". В своем ответе заявителям Министерство энергетики сообщало, что документ (отчет об ОВОС) будет доработан и должен пройти через повторное общественное обсуждение, а также получить положительное заключение госэкспертизы.