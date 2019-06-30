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Трамп и Ким Чен Ын договорились создать группу переговорщиков по денуклеаризации

  • 30.06.2019, 12:25

Переговорщики приступят к работе в течение двух-трех недель.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями договорились создать группу переговорщиков от двух стран, сообщает CNN.

По словам Трампа, переговорщики будут уполномочены обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Американский президент отметил, что Вашингтон и Пхеньян "назначат команды", и совместная группа переговорщиков проработает детали договоренностей между двумя странами.

Трамп добавил, что переговорщики приступят к работе в течение двух-трех недель.

Команду США будет возглавлять нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун.

12 июня 2018 года президент Трамп и Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. Президент США в ходе саммита сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

13 апреля Ким Чен Ын заявил, что ждет от США продолжения переговоров о денуклеаризации до конца года. В июне лидеры двух стран обменялись письмами.

30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

По приглашению северокорейского лидера Трамп пересек демаркационную линию и ступил на землю КНДР. Он стал первым американским президентом, побывавшим в Северной Корее. После этого лидеры двух стран перешли на территорию Южной Кореи для переговоров.


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