Генерал Сергеев из Солсбери: что Bellingcat узнало о шефе Петрова и Боширова 30.06.2019, 12:51

Фото: PA Wire

Издание продолжает расследовать британский провал ГРУ.

Международная группа расследователей Bellingcat получила данные биллинга мобильного телефона Дениса Сергеева, которого считают руководителем группы офицеров военной разведки, осуществившей отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщила исследовательская группа 28 июня, сообщает dw.com.

Согласно этим данным, Денис Сергеев, прибывший в Лондон под псевдонимом "Сергей Федотов" одновременно с "Александром Петровым" (Александром Мишкиным) и "Русланом Бошировым" (Анатолием Чепигой), практически ежедневно, в "рутинном режиме", посещал в Москве адреса, связанные с Главным разведывательным управлением (ГРУ), включая штаб-квартиру организации. Во время поездки в Лондон Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, по мнению источников BBC, мог принадлежать его связному в ГРУ. Этот номер, вопреки российскому законодательству, не был закреплен за отдельным лицом.

Утром 3 марта Сергеев мог в центре Лондона, в районе набережной Темзы, встретиться с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд в направлении Солсбери. Источники BBC называют и звание Сергеева – генерал-майор ГРУ.

О том, что "Сергей Федотов" является третьим подозреваемым в "деле Скрипалей" 6 февраля сообщила британская газета The Telegraph. Несколько дней спустя стало известно, что человек с этим именем может быть причастен к попытке отравления болгарского оружейного фабриканта Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Предполагается, что предпринимателя, как и Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пытались убить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".