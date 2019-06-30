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Где в Беларуси можно купаться?

  • 30.06.2019, 12:59

За последнюю неделю специалисты обследовали 388 зон рекреации.

Купание ограничено в 51 водоеме, не соответствующем эпидемиологическим и санитарно-техническим критериям безопасности, запрещено — в 5. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Запрещено купание в 5 зонах рекреации

В Брестской области — пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столинском районе и пляж на реке Горыни в Столинском районе;

в Гродненской области — пруд по проспекту Независимости в Слониме;

в Пуховичском районе Минской области — на озере Материнское и водоеме агрогородка Дукора.

Купание детей ограничено в 25 зонах рекреации

В Брестской области

на озере Круглое в деревне Викоровичи Столинского района;

на реке Льве в деревне Кошара Столинского района.

В Гомельской области

пляж «Каскад-1», Центральный район Гомеля;

пляж «Прудковский», Центральный район Гомеля;

пляж «Волотовской», Центральный район Гомеля;

пляж на реке Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района.

В Гродненской области

пруд по улице Багратиона в Слониме.

В Минске

пляжи № 1, 2, 4, 5, 8, 9 водохранилища Заславское;

пляжи № 3, 4 водохранилища Криница в Минске;

пляжи № 2, 7, 8 водохранилища Дрозды в Минске;

пляж № 2 водохранилища Цнянское;

пляж № 1 водохранилища Комсомольское озеро в Минске.

В Минской области

место купания на реке Уздянке в районе улицы Интернациональной в Узде;

место купания на водоеме в районе улицы Первомайской в агрогородке Озеро Узденского района;

пляж в городе Любани.

В Могилевской области

городской пляж № 2 6-го микрорайона в Бобруйске;

зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске.

Купание детей и взрослых ограничено в 26 зонах рекреации

В Гомельской области

пляж «Каскад-2», Центральный район Гомеля;

пляж «Новобелицкий», Новобелицкий район Гомеля;

пляж «Западный», Советский район Гомеля;

пляж «Роповский», Советский район Гомеля;

пляж «Любенский», Советский район Гомеля;

пляж в населенном пункте Александровка в Жлобинском районе;

пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;

пляж «Вирский» в Жлобинском районе;

городской пляж в Калинковичах;

городской пляж в Наровле;

пляж на реке Березине городского поселка Паричи в Светлогорском районе;

пляж на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе;

городской пляж на реке Березине в Светлогорске;

пляж на левобережье реки Припять в Мозыре.

В Минской области

зона рекреации на водоеме по улице Неманской в Узде;

зона рекреации на водохранилище Лошанское в деревне Кривели Узденского района;

зона рекреации на водохранилище Лошанское в акватории туристического комплекса «Шишки» Узденского района.

В Могилевской области

пляж на реке Днепр в Могилеве;

пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;

зона рекреации пруд деревни Вильчицы Могилевского района;

зона отдыха «Боровец» Костюковичского района;

место отдыха у водоема Слободской в Белыничах;

место отдыха «Пески» на реке Друть в Белыничах;

место отдыха «Нежково», на реке Вабич деревни Б. Нежков Белыничского района;

место отдыха «Пруд Дачный» в деревне Неропля Белыничского района;

городской пляж № 1 «Центральный» в Бобруйске.

Напомним, в воскресенье местами по юго-западу страны прогнозируется максимальная температура воздуха до +30…32 °C. Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.


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