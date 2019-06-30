Где в Беларуси можно купаться?
- 30.06.2019, 12:59
За последнюю неделю специалисты обследовали 388 зон рекреации.
Купание ограничено в 51 водоеме, не соответствующем эпидемиологическим и санитарно-техническим критериям безопасности, запрещено — в 5. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Запрещено купание в 5 зонах рекреации
В Брестской области — пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столинском районе и пляж на реке Горыни в Столинском районе;
в Гродненской области — пруд по проспекту Независимости в Слониме;
в Пуховичском районе Минской области — на озере Материнское и водоеме агрогородка Дукора.
Купание детей ограничено в 25 зонах рекреации
В Брестской области
на озере Круглое в деревне Викоровичи Столинского района;
на реке Льве в деревне Кошара Столинского района.
В Гомельской области
пляж «Каскад-1», Центральный район Гомеля;
пляж «Прудковский», Центральный район Гомеля;
пляж «Волотовской», Центральный район Гомеля;
пляж на реке Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района.
В Гродненской области
пруд по улице Багратиона в Слониме.
В Минске
пляжи № 1, 2, 4, 5, 8, 9 водохранилища Заславское;
пляжи № 3, 4 водохранилища Криница в Минске;
пляжи № 2, 7, 8 водохранилища Дрозды в Минске;
пляж № 2 водохранилища Цнянское;
пляж № 1 водохранилища Комсомольское озеро в Минске.
В Минской области
место купания на реке Уздянке в районе улицы Интернациональной в Узде;
место купания на водоеме в районе улицы Первомайской в агрогородке Озеро Узденского района;
пляж в городе Любани.
В Могилевской области
городской пляж № 2 6-го микрорайона в Бобруйске;
зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске.
Купание детей и взрослых ограничено в 26 зонах рекреации
В Гомельской области
пляж «Каскад-2», Центральный район Гомеля;
пляж «Новобелицкий», Новобелицкий район Гомеля;
пляж «Западный», Советский район Гомеля;
пляж «Роповский», Советский район Гомеля;
пляж «Любенский», Советский район Гомеля;
пляж в населенном пункте Александровка в Жлобинском районе;
пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;
пляж «Вирский» в Жлобинском районе;
городской пляж в Калинковичах;
городской пляж в Наровле;
пляж на реке Березине городского поселка Паричи в Светлогорском районе;
пляж на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе;
городской пляж на реке Березине в Светлогорске;
пляж на левобережье реки Припять в Мозыре.
В Минской области
зона рекреации на водоеме по улице Неманской в Узде;
зона рекреации на водохранилище Лошанское в деревне Кривели Узденского района;
зона рекреации на водохранилище Лошанское в акватории туристического комплекса «Шишки» Узденского района.
В Могилевской области
пляж на реке Днепр в Могилеве;
пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;
зона рекреации пруд деревни Вильчицы Могилевского района;
зона отдыха «Боровец» Костюковичского района;
место отдыха у водоема Слободской в Белыничах;
место отдыха «Пески» на реке Друть в Белыничах;
место отдыха «Нежково», на реке Вабич деревни Б. Нежков Белыничского района;
место отдыха «Пруд Дачный» в деревне Неропля Белыничского района;
городской пляж № 1 «Центральный» в Бобруйске.
Напомним, в воскресенье местами по юго-западу страны прогнозируется максимальная температура воздуха до +30…32 °C. Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.