закрыть
30 июня 2019, воскресенье, 16:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Золотой» астероид обогатит землян на 700 квинтиллионов долларов

8
  • 30.06.2019, 13:12
  • 7,819

Экспедиция NASA отправится к нему через три года.

Согласно уже озвученным планам, в 2022 году Космическое агентство США отправит миссию на «золотой» астероид Главного пояса, известный также как (16) Психея. Полет до его орбиты продлится до 2026-2027 года, а само пребывание на (16) Психее займет более 20 месяцев. Ученые намерены исследовать породу астероида с помощью специального оборудования: ультраспектрального томографа, гамма-лучевого и нейтронного спектрометра и магнитометра, пишет naked-science.ru.

Астероид, сформировавшийся в результате столкновения двух небесных тел, весит менее одного процента от массы Луны. При этом в его породе содержатся платина, железо, никель и золото. Как сообщает портал Oil Price, эксперты подсчитали суммарную стоимость всех металлов на (16) Психее: 700 квинтиллионов долларов. Этих денег хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами.

В то время как в NASA миссию к астероиду воспринимают как чисто научную и намерены таким образом изучить формирование Солнечной системы, некоторые компании убеждены, что добыча полезных ископаемых на астероидах — перспективная индустрия.

«Как только мы все подготовим, возможности станут почти безграничными, — сказал в беседе с Би-би-си Митч Хантер-Скуллион, основатель британской компании Asteroid Mining Company. — Те, кто наберется смелости, смогут заработать астрономические деньги». Asteroid Mining планирует начать добычу в космосе к 2030 году.

Однако эксперты считают, что бурение астероидов и новая золотая лихорадка могут привести к краху мировой экономики. По мнению Скотта Мура, гендиректора EuroSun Mining, ежегодно компании приносят на рынок около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что мы можем добыть в космосе.

По оценке аналитиков из Allied Maket Research, к 2025 году бюджет программ по добыче ископаемых на астероидах достигнет отметки в 3,8 миллиарда долларов за счет государственных и частных инвестиций.

«Вы не можете думать о космической добыче как о чем-то, что случится через 25 или 50 лет, — говорит Мур. — Это уже происходит. И Пояс астероидов — только один аспект этого рынка. Весь космический рынок уже стоит сотни миллиардов».

Компании добывающей отрасли и космические агентства интересуются не только астероидами: так, в январе ESA подписало контракт с дочерней компанией Airbus — Ariane Group — на подготовку миссии на Луну в 2025 году. На спутнике нашей планеты планируют добывать реголит, чтобы в дальнейшем использовать его как топливо для космических аппаратов.

Между тем японская компания iSpace заявила, что ее первые аппараты отправятся на Луну уже в 2020-м и 2021-м, а к 2030 году начнется активная эксплуатация ресурсов спутника.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич