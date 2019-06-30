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Замглавы «Голоса»: Партию создают по принципу «Океана Ельзи»

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  • 30.06.2019, 13:21
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Группа Святослава Вакарчука добилась успеха в Украине, действуя неформатно.

Партию "Голос" Святослава Вакарчука создают по такому же принципу, как создавалась музыкальная группа "Океан Ельзи". Об этом заявил заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин в интервью "Главкому", которое было опубликовано 27 июня.

Его спросили, часто ли Вакарчук появляется в избирательном штабе партии.

"Когда он не в туре, проводит здесь минимум полдня. А в туре он минимум четыре-пять дней в неделю. Его функция – образец для подражания. Человек, который полностью состоялся, уже является успешным в определенной сфере, готов пожертвовать собой и уйти в сферу, которая считается тотально грязной, чтобы предложить лучшее качество. Он всегда любит вспоминать создание "Океану Ельзи" как первой группы, которая вне конкурсных форматов, не участвуя ни в "Таврийских играх", ни в "Территории А", сама себя раскручивала до того уровня, который сейчас имеет. Мы стараемся делать "Голос" по тому же принципу", – сказал Юрчишин.

По его словам, Вакарчук "ведет" партию, а для ежедневной работы есть другие люди, в том числе он, Юрчишин.

В январе Вакарчук заявил, что разочарован нынешним состоянием украинской политики и хочет привести туда как можно больше новых лиц. "Я в деле. Вы узнаете больше в ближайшее время", – отметил Вакарчук. Певец добавил, что "власть как таковая его не волнует". В феврале Вакарчук сообщил, что собирает свою команду. Музыкант не исключал, что она может принять участие в парламентских выборах.

16 мая он представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Верховную Раду.

21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".

Досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. 24 мая начался избирательный процесс.

Согласно данным опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременкo и Центром "Социальный мониторинг" с 13-го по 21 июня, за "Голос" готовы проголосовать 6,8% респондентов, определившихся с выбором. Для прохождения в Верховную Раду партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.


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