США всерьез взялись за вытеснение России из Арктики 5 Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

30.06.2019, 13:34

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Кремль разбудил «спящего гризли».

Как известно, в апреле США объявили о намерении значительно увеличить свой ледокольный флот, построив не менее 6 патрульных ледоколов водоизмещением 33 тыс тонн на верфи компании VT Halter Marine. Такое решение было обусловлено тем, что в арктической зоне лидирующие позиции сейчас занимает Россия, амбиции которой в данном регионе можно назвать скорее экспансивными, нежели научными.

На сегодняшний день запланирован ввод в строй первого патрульного ледокола в 2024 году, и далее каждый последующий год-два флот будет пополняться новой единицей данного типа.

Тогда в статье «США возвращаются в Арктику» я отметил, что Кремль ещё на одном плацдарме (арктическом) разбудил спящего гризли и в скором времени попросту не сможет угнаться за тем потенциалом, который проявит Пентагон в Арктике. Попытки же угнаться за США приведут к неоправданным дополнительным бюджетным тратам, что как фактор изматывания экономики РФ ещё одним бременем сыграет на руку уже тем странам, которые испытывают политическое, экономическое и милитаристское давление со стороны РФ.

А уже в следующем месяце, в мае, в ходе своего визита в Финляндию глава Госдепартамента Майк Помпео подтвердил эти догадки, отметив, что Россия проводит агрессивную политику в арктическом регионе, а её притязания на Арктику масштабны и нелегитимны.

В статье «Проект США – выдавливание РФ из Арктики» я тогда акцентировал внимание именно на этом моменте в речи Майка Помпео, поскольку эта нелигитимность, уже сейчас признаваемая Белым домом, может со временем мотивировать Сенат США рассмотреть очередной пакет санкций против России уже за Арктику.

Наблюдая за тем, как развиваются события с возвращением США в арктический регион, я многозначительно отметил «Далі буде!» и это «Далі» не заставило себя долго ждать.

Так, стало известно, что Пентагон получил распоряжение от Комитета по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса США определить в течение 90 дней место строительства и базирования будущих стратегических портов в Арктике.

Таким образом, США не просто нарастят потенциал своего ледокольного флота, но и разместят в регионе новые порты, которые, по сути, будут представлять собой военные базы, с учетом того, что строиться они будут как ответ экспансии РФ.

Между тем, сама Россия начинает заметно пробуксовывать со своими амбициями. Например, ни один из новейших российских ледоколов проекта 22220 до сих пор не находится в строю, а их сроки сдачи «Арктика» – 2020-й, “Сибирь» – 2021-й, «Урал» – 2022-й года, при том, что сроки регулярно сдвигаются вправо, а у «Арктики», спущенной на воду в 2016-м, до сих пор не начались ЗХИ.

Конечно, Россия на сегодняшний день и по количеству баз, размещенной на них специальной техники и ледокольному флоту, значительно опережает США. Но принимая во внимание то, с какой прытью Вашингтон взялся восстанавливать свое присутствие в Арктике, и учитывая его поистине неограниченные как финансовые возможности, так и технологические, следует понимать, что отставание это скоро начнет очень быстро сокращаться.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»