«Тянем на этаж огромные баулы с едой» 3 30.06.2019, 13:44

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Фото: tut.by

Как живут и чем питаются белорусские студентки

Журналисты tut.by отправились в Пинск, чтобы поговорить о студенческой жизни, общажном быте и питании с будущим биотехнологом Леной Демидовой, которая учится на втором курсе Полесского государственного университета.

«До сих пор, когда иду в магазин, звоню маме»

В этот день Пинск был пуст. Одни горожане разошлись по храмам праздновать Троицу, другие спрятались от жары на пляжах по другую сторону реки Пины, а студенты ПолесГУ закрылись на время сессии в комнатах общежития, штудируя учебники.

С Леной мы встречаемся накануне ее экзамена по биотехнологии. В последний день подготовки девушка решила выйти за продуктами, чтобы дать себе возможность мысленно разгрузиться и отдохнуть:

— Чтобы не сидеть две последние ночи перед экзаменом без сна, нужно в течение семестра хоть что-то, но запоминать, делать выписки, чтобы потом открыть конспект и вспомнить, а не гуглить, — рекомендует студентка.

Фото: tut.by

Лена родом из Волковыска. Выросла, как признается сама, в «тепличных условиях». Ее учеба в Пинске — это, по сути, первый шаг во взрослую жизнь. Сначала было тяжело подстроиться под новые реалии:

— Тебе нужно самой готовить себе поесть, голова болит, а даже пожаловаться некому. Например, у меня второй год нет аптечки: мне все всегда давала мама. Помню, зашла в магазин, посмотрела на полки и подумала: «В смысле два рубля за молоко?» Я до сих пор, когда иду за продуктами, звоню маме. Спрашиваю: «Перцы по 5,40 — это дорого?»

Адаптироваться Лене помогает ее соседка по общежитию Вероника.

— Только благодаря ей я до сих пор не умерла с голода, — шутит девушка. — Она готовит рагу, мясо в панировке. Я с ней так поправилась. Меня даже дома так не откармливали, как это делает Вероника.

Бытовые вопросы соседки решают сообща. Лена взяла на себя обязанности по уборке, Вероника отвечает за кухню. В магазин они ходят по очереди. В день нашего приезда как раз пришел черед Лены закупаться. Список покупок получился большой, поэтому мы сразу поехали в пинский EUROSPAR.

Фото: tut.by

Первым делом заходим в овощной отдел. И Лена, и ее соседка предпочитают здоровую и полезную пищу, поэтому в сезон, когда цены на помидоры и огурцы низкие, они часто готовят овощные салаты. Свежие белорусские томаты падают в тележку, и мы идем дальше.

В молочном отделе Лена первым делом берет йогурты, сыр, творог. На завтрак студентка обычно готовит кашу из рисовых хлопьев.

— Это идеальный завтрак для таких бестолковых людей, как я, — улыбается студентка. — Ты их просто берешь, насыпаешь в тарелку и заливаешь кипятком. Потом можно добавить все что угодно, например сухофрукты.

Если же времени нет даже на такую готовку, девушка начинает утро с творога.

Вслед за ним в корзинку опускаются несколько глазированных сырков на десерт. Для перекусов Лена берет пачку молочно-фруктовой каши.

— У меня в общежитии всегда стоит одна такая упаковка. Это неприкасаемый запас на случай «голодухи», — шутит собеседница. — Кстати, в холодильнике помимо продуктов мы храним маски для лица, кремы. Так создается видимость, что у нас всегда забиты полки.

«Свободное время потратила бы на поиск подработки»

Учеба в ПолесГУ Лене нравится. Пинск она выбрала потому, что здесь сильный преподавательский состав и хорошая материальная база — приезжие студенты все время обучения могут жить в общежитии.

— Я сразу знала, на кого буду учиться, — вспоминает героиня. — У меня не было так, что в восьмом классе я хочу стать балериной, а в десятом — режиссером.

Но и на биотехнолога Лена мечтала учиться не с первого класса.

— В детстве я хотела быть танцовщицей. Но в седьмом классе родители меня «обломали» и сказали идти учиться на «нормальную» специальность. Я задумалась о том, кем хочу стать. Хотелось получить профессию, которая не была бы забыта через пару лет. Биотехнология, например, постоянно развивается. Она будет и сегодня, и завтра, и через пять, десять лет. Она везде: от парфюмерной и пищевой промышленности до робототехники и космонавтики, — объясняет девушка.

Останавливаемся возле полок с макаронами. Выбираем те, которые сделаны из твердых сортов пшеницы и не навредят фигуре.

Фото: tut.by

Лена учится на платной основе. В месяц студентка тратит 200 рублей: эти деньги ей перечисляют родители и бабушка. Большая часть бюджета уходит на продукты. Остальное — на обеды в студенческой столовой и мелкие расходы.

В хлебобулочном отделе берем багет и батон, а в мясном — три палки колбасы и рулет. Еще в тележку попадает упаковка подкопченной форели на завтрак перед экзаменом. Закончив с покупками, заходим в кафе. Лена выбирает пиццу с ветчиной — для себя и соседок по блоку.

Фото: tut.by

На развлечения — кино и клубы — девушка тратит мало. По словам героини, на это просто нет времени. В свободное время она ходит на каток в ледовый дворец и занимается в народном ансамбле эстрадного танца, который работает при университете:

— У нас намешано все: от народных танцев до классических. Занимаемся три раза в неделю, поэтому свободного времени не так уж и много. А когда оно есть, то сил куда-то идти уже нет: хочется лечь камешком, чтобы тебя никто не трогал.

Собеседница добавляет, что если бы у нее и оставалось время, то она бы потратила его на поиски подработки:

— Плохо, что у нас непостоянный учебный график. Я сегодня могу учиться до обеда, а завтра сидеть в университете с утра до вечера. Из-за этого сложно найти подработку.

«Мама соседки передает даже хлеб»

С таким графиком важно вовремя перекусывать. Лена говорит, что иногда она обедает в университете:

— У нас очень хорошая столовая, там вкусно готовят. А дома Вероника чаще всего делает на обед кашу с мясом, макароны с овощами или суп. Мы, наверное, единственные в общежитии среди моего курса, кто так хорошо питается. На ужин доедаем то, что осталось после обеда. Сейчас вообще не готовим — жарко. Да и зачем, когда можно просто поесть клубники.

Фото: tut.by

Не голодать студенткам помогают и закатки, которые соседка Лены привозит из дома.

— Родители Вероники — золотые люди. Они ей, наверное, передают половину продовольственных запасов из Лельчиц, — смеется студентка. — Это огромные клетчатые баулы, которые мы вдвоем тянем к себе на этаж. В одних просто еда, в других — закатки. Однажды я достала оттуда хлеб, а еще мама Вероники часто передает лапшу быстрого приготовления: это на случай, если вся остальная еда закончится. Бывает, что запасы до конца не съедаем и Вероника везет сумки обратно.

По словам Лены, после университета она планирует работать по специальности. В какой город уедет, пока не знает:

— Может быть, получу опыт в Беларуси и поеду в Польшу, чтобы стать более узконаправленным специалистом. Хочу пойти конкретно в фармакогнозию (наука, изучающая лекарственное сырье растительного и животного происхождения и продукты переработки этого сырья. — Прим. TUT.BY). Я всегда хотела приносить людям пользу, заниматься чем-то общественно важным. Считаю, что создание новых лекарств — достойное занятие.

Фото: tut.by