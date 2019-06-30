«Аксакал, вы 30 лет сидите на шее народа!» 2 30.06.2019, 14:31

1,913

Фото:RFL/RL

Жители Казахстана вышли на митинги за политические перемены.

В двух самых крупных городах Казахстана – Алматы и Нурсултане – 30 июня прошли санкционированные властями митинги, участники которых выступили с призывами к политическим переменам. На митингах поднимали также социальные и экономические проблемы, сообщает «Радио Азаттык».

МИТИНГ ЗА СВОБОДУ МИТИНГОВ

Акция в сквере за алматинским кинотеатром «Сарыарка» - эта площадка в спальном районе города отведена местными властями для санкционированных митингов – собрала в воскресенье сотни участников. Заявленная тема политического протеста – свобода мирных собраний. Организатор акции гражданский активист Альнур Ильяшев на уходящей неделе получил разрешение в акимате, который в прошлом году отклонил 32 заявки Ильяшева на митинги (активист оспаривал законность отказов акимата в суде, но проиграл).

Активист Альнур Ильяшев. Алматы, 30 июня 2019 года.

Фото:RFL/RL

Выступавшие на митинге поднимались на платформу небольшого грузовика, за которым организаторы разместили баннер с цитатой из статьи 32 Конституции: «Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Многие говорили, что пришла пора переходить от разрешительного порядка проведения митинга к уведомительному и осуждали подавление мирных протестов в день выборов, в последующие дни и массовые задержания их участников. По данным МВД, с 9 по 12 июня в Алматы и Нур-Султане были задержаны около четырех тысяч человек, вышедших на протесты с призывом бойкотировать внеочередные президентские выборы и называвших избирательную кампанию и ее итоги несправедливыми, более тысячи были привлечены к административной ответственности, свыше 600 подверглись арестам.

- Мы постепенно теряем страх и начинаем собираться вместе. Я бы хотела сказать всем тем, кто не боится ходить на митинги: если это мирный митинг, то мы имеем право собираться в любое время, - сказала активист Асия Тулесова, которую в апреле посадили под арест на 15 суток – за то, что она вместе с другим активистом, Бейбарысом Толымбековым развернула вдоль маршрута Алматинского марафона баннер «От правды не убежишь #adilsailayushin #уменя естьвыбор».

Участники митинга держали в руках плакаты с надписями: «За мирный митинг без разрешения», «Когда, если не сейчас?», «Мне не нужно разрешение, чтобы говорить», «Страшно – не говорить, страшно – молчать», «Это плакат пуст. Я проснулся в стране, где пустой плакат – уже преступление». Последний плакат, похоже, является отсылкой к случаю в Уральске, где молодого активиста Аслана Сагутдинова, который вышел на площадь с чистым листом бумаги, задержали полицейские.

Активист Асия Тулесова выступает на митинге. Алматы, 30 июня 2019 года.

Фото:RFL/RL

Подходившие к микрофону поднимали разные проблемы. Независимый наблюдатель Серик Абишев, который следил за ходом голосования 9 июня, заявил, что итоги внеочередных президентских выборов, судя по собранным его коллегами материалам, были сфальсифицированы. Наблюдатель, который третью неделю поднимает проблемы нарушений на выборах и говорит о расхождениях его данных с цифрами Центризбиркома, ранее неоднократно говорил о давлении на тех, кто подал судебные иски с требованием признать итоги выборов недействительными (Генпрокуратура утверждает, что не выявила нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов). На митинге Абишев призвал «распустить Центральную избирательную комиссию», «распустить мажилис и сенат», разработать с участием общественности новые законы о СМИ, о выборах, о политических партиях.

Экономист Айман Турсынкан, тоже наблюдавшая за президентскими выборами 9 июня, сказала, что имеющиеся у наблюдателей документы позволяют говорить о «нелегитимности» нынешней власти.

- Казахстан не может существовать в той системе, в которую нас загнала тоталитарность, - заявила в выступлении Турсынкан. Она добавила, что наблюдатели из разных городов объединили свои усилия, создав группу за реформу политической системы.

- Я хочу жить в нормальной стране, где моим детям не будет угрожать произвол судебной системы, беспредел или слишком активные действия силовиков. Где на мой голос никто не оденет намордник. Я требую перемен! – выступил блогер Самат Джамаев.

Журналист Рысбек Сарсенбай, бывший главный редактор газеты «Жас Алаш», выступая на акции, обратился к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, сложившему в марте президентские полномочия, но удерживающему в руках значительную власть.

- Аксакал, вы 30 лет сидите на шее народа. Слезьте, теперь уже навсегда, уйдите из власти полностью, - заявил Сарсенбай. - Заберите с собой МВД и прокуратуру, привлекающих к административной ответственности людей, вышедших на мирные собрания и даже тех, кто находясь дома, только собирался выйти. Они нам не нужны. Нам нужна свобода! - заявил Сарсенбаев.

Участники митинга в Алматы. 30 июня 2019 года.

Фото:RFL/RL

- Справедливости в Казахстане при власти Нурсултана Назарбаева не будет, - сказал на митинге журналист Ермурат Бапи, руководитель Общенациональной социал-демократической партии.

Участники митинга одобрили резолюцию с требованиями начать процесс демократизации общественно-политических отношений, пересмотреть законодательство о митингах, партиях, выборах, освободить и реабилитировать осужденных по политически мотивированным обвинениям, прекратить «порочную практику разгонов мирных собраний».

Вокруг места проведения митинга с утра дежурили десятки полицейских, неподалеку были припаркованы их служебные микроавтобусы. Задержаний после акции не было. Люди мирно разошлись, использовав два отведенных для митинга часа. Закрытый с утра рынок после завершения акции начал работу. Открылся и ближайший «Фэмили парк», который не работал до полудня «в связи с проведением работ по дезинсекции».

Автомобили полиции недалеко от места проведения митинга. Алматы, 30 июня 2019 года.

Фото:RFL/RL

МИТИНГ В НУР-СУЛТАНЕ

Разрешение на проведение 30 июня митинга в столице на пересечении улиц Пушкина и Шакарима власти города выдали главе экологического альянса «Байтақ-Болашақ» Азаматхану Амиртаю.

Поднимавшиеся на платформу КамАЗа участники митинга озвучивали различные политические, социальные, экономические требования. Они говорили, что выступают против строительства атомной электростанции в Казахстане, продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, коррупции. Призывали перейти к выборности акимов и судей, прекратить препятствовать работе независимых профсоюзов, списать ипотечные кредиты населению, предоставить жилье многодетным семьям, решить проблем дольщиков.

Гражданский активист Айдын Егеубаев высказался за освобождение политических заключенных, в числе которых он назвал участника земельного митинга в Атырау Макса Бокаева и осужденного после Шаныракских событий в Алматы поэта и диссидента Арона Атабека. В своём выступлении Егеубаев поднял также вопрос о притеснениях этнических меньшинств в Синьцзяне и остановился на деле находящегося под следствием Серикжана Билаша, главы незарегистрированного объединения «Атажұрт еріктілері» (рассказывавшего о «лагерях политического перевоспитания» в Китае), которого обвиняют в «возбуждении розни».

- То, что мы не смогли защитить Сайрагуль Сауытбай (этническую казашку из Китая, которая не смогла получить убежище на родине и выехала в Швецию. – Ред.) и Серикжана Билаша, показывает, какое у нас общество, - заявил Егеубаев, добавив, что Казахстану, по его мнению, не нужны китайские инвестиции.

Участники митинга в Нур-Султане. 30 июня 2019 года.

Фото:RFL/RL

Активист Болатбек Блялов сказал в выступлении, что ответственность за события в Арыси – городе в Туркестанской области, где из-за пожара на военном хранилище 24 июня взорвались боеприпасы, а население было эвакуировано, - несет действующая власть. Блялов заявил, что празднества в День столицы (отмечается в Казахстане 6 июля, в день рождения экс-президента Нурсултана Назарбаева) будут неуместными на фоне случившегося в Арыси, где, по официальным данным, погибли три человека, десятки получили ранения.

- Если до 19 марта нашим лозунгом был «Шал кет!» («Старик, уходи». – Ред.), то сейчас должно быть «Шалдар кетіңдер», - сказал Блялов.

Некоторые высказывались за возвращение столице прежнего названия – Астана. Город был переименован в Нур-Султан по инициативе Касым-Жомарта Токаева, вступившего в должность президента в марте после сложения Назарбаевым полномочий.

Участники митинга призвали сограждан объединится ради реформ. Время от времени собравшиеся перебивали спикеров, освистывали некоторых из них. Организаторы просили некоторых спикеров не нарушать регламент.

После полутора часов выступлений на митинге приняли резолюцию, которую организаторы обещали передать властям. В ней говорится о необходимости создать «народную комиссию по выработке предложений конституционной реформы, взяв за основу Конституцию 1993 года», учредить однопалатный парламент, изменить законодательство о выборах и референдуме, политических партиях, мирных митингах и шествий, а также об организации политических партий, общественных движений и неправительственных организаций, обеспечить прозрачность использования средств пенсионного фонда, списать ипотечные кредиты на единственное жилье социально-уязвимых категорий населения, не допустить строительства АЭС.

МИТИНГИ С САНКЦИИ ВЛАСТЕЙ

В Конституции Казахстана прописано право граждан мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, однако там же говорится, что пользование этим правом «может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц».

Принятый в 1995 году закон о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций (с тех пор не претерпевший значительных изменений), гласит, что для проведения собрания, митинга, шествия или демонстрации граждане должны предварительно обратиться в местные органы власти за разрешением. Без разрешения акция считается незаконной, ее участников могут подвергнуть задержаниям.

Власти Казахстана в последние годы в основном отклоняли заявки на проведение мирных собраний, где могли быть подняты политические вопросы и звучать критика в адрес чиновников. Политике запретов на митинги власти следуют после Жанаозенских событий 2011 года.

Правозащитники неоднократно призывали власти привести закон о митингах в соответствие международным нормам и практике, в частности перейти от разрешительного к уведомительному характеру проведения собраний и митингов.

Касым-Жомарт Токаев, 12 июня вступивший в должность президента Казахстана на фоне массовых протестов несогласных с итогами досрочных выборов, в интервью западному СМИ заявил о планах разработки нового закона о митингах, предполагающего получение гражданами разрешения от «соответствующих инстанций» на проведение мирных собраний. Критики отметили, что обещанное Токаевым «нововведение» есть в действующем законодательстве.