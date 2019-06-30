Американский генерал назвал оружие, которым Украина сдержит РФ 4 30.06.2019, 14:46

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Экс-глава ЦРУ назвал виды вооружений, которые могут передать США.

Запрос от Украины должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет.

Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, отвечая на вопрос о том, какие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из оценки современного арсенала вооружений России.

В то же время, по мнению генерала, "важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках". Следовательно, он настаивает на важности реформы персонала в ВСУ.

Петреус, при этом, высоко оценил "силу и решительность" украинских военных.

"Меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", - подытожил генерал, который руководил военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.