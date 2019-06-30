А что там, в термосе? 27 30.06.2019, 14:59

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Путинская «отдельная посуда» на G-20 – это уже за гранью.

Путин на встрече G-20 в Осаке прилюдно пил что-то из принесенного с собой термоса. В то время, как лидеры других стран, как обычно, использовали на приеме предоставленные организаторами бокалы, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Это – безумие. Уже и не стесняется. Боится, что отравят? Как сам травил Скрипалей потеющими чепигами. Поэтому приезжает на встречу с мировыми лидерами со своей посудой? Если так, то, ребята, россиянами правит полоумный.

Кстати, что там, в термосе? Чача? Напиток, настоянный на листьях коки? Целебный раствор виски? Патриотический ядреный квасок? Пшеничная? Пиво «Белый медведь»?

Пресс-Песков уверяет, что чай. А откуда знает? Сам что ли отхлебнул из царского термоса?

Если так, то понятно – дали попробовать дворовому человеку, не отравлено ли царское зелье в родных кремлях. Убедились, что живой - двигается, шевелит усами, как обычно. Тогда запечатали проверенный термос сургучом и дали «царю» в дорогу. Пей до дна!