Повстанец Михаил Волович и через 190 лет не дает покоя адептам «царского городового» 1 30.06.2019, 15:18

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Милицию заинтересовало ежегодное почитание памяти лидера антироссийского восстания.

Как сообщает "Гродненская Весна", сотрудники Слонимской милиции стали интересоваться традиционной акцией памяти Михала Воловича, активного участника национально-освободительного движения в XIX-ом веке и лидера восстания и партизанской борьбы против России в 1830-1833 годах на Слонимщине.

Стало известно, что на днях участковый милиционер с целью опроса искал Ивана Бедко, пенсионера и общественного активиста. А позже, 26 июня, к другому общественному активисту из Слонима Виктору Марчику наведались сотрудники Слонимского РОВД, которые интересовались участием Марчика в поминальном дни.

Ежегодно белорусская общественность в местности Поречье Слонимского района (родина Михаила Воловича) на кладбище чтит память повстанцев 1830 года. Одним из основателей акции памяти стал также уроженец Поречья, светлой памяти краевед Александр Талерчик. Прежде всего на его средства была восстановлена могила Михала Воловича и поставлен памятник с фамилиями других местных участников освободительного движения.

Обычно слонимская милиция не препятствовала проведению почитания. В этом году общественная акция также прошла спокойно. Она состоялась 16 июня. Почтить национальных героев в Поречье приехало около 30 человек из Слонима, Минска, Гродно и других регионов Беларуси.