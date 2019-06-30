Протестующие брестчане: Есть версия, что владелец аккумуляторного завода не задержан 30.06.2019, 15:31

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Люди не верят властям.

Днем 30 июня в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщает «Брестская газета».

По данным правозащитников, в молчаливой акции протеста приняли участие от 230 до 300 человек. В шествии приняли участие около 400 человек. Главной темой, которая обсуждалась, стала информация о задержании владельца аккумуляторного завода Виктора Лемешевского.

«Пока информация очень скудная, ждем развития событий. Среди людей есть версия, что это обман, чтобы сбить протест, что Лемешевский на самом деле не задержан. Я считаю, что это правда. Думаю, предстоящая неделя многое прояснит: кем он задержан, кто задержан вместе с ним, какую статью или статьи ему вменяют», – считает правозащитник Роман Кисляк.

Напомним, о том, что у правоохранителей появились вопросы к директору компании «ПАК-управление» Виктору Лемешевскому сообщил в конце прошлой недели TUT.BY со ссылкой на три неофициальных источника.

По данным портала, бизнесмена и некоторых его подчиненных задержали по неизвестным причинам ночью 28 июня. Официальной информации об этом пока нет.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия.