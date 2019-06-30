Трамп: На G20 я встретился с президентами, премьерами и диктаторами

Трамп: На G20 я встретился с президентами, премьерами и диктаторами4
- 30.06.2019, 15:40
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Об этом президент США заявил, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее.
Во время саммита G20 в японской Осаке президент США Дональд Трамп провел ряд двусторонних встреч «с президентами, премьерами и диктаторами».
Об этом Трамп заявил 30 июня, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее, пишет ТАСС.
«Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами», — заявил Трамп, не уточнив, кого именно имеет в виду.