Франс Тиммерманс - главный фаворит на пост главы Еврокомиссии
- 30.06.2019, 16:13
Из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит, немец Манфред Вебер.
За несколько часов до открывающегося вечером в воскресенье, 30 июня, внеочередного саммита ЕС председатель Евросовета Дональд Туск провел целый ряд интенсивных переговоров с целью согласовать кандидатуру нового председателя Еврокомиссии, передает DW.
В первой половине дня Туск встретился в Брюсселе с представителями либеральной фракции в Европарламенте и с премьер-министром Испании - социалистом Педро Санчесом. Затем последовали встречи с представителями всех фракций Европарламента и его председателем Антонио Таяни.
На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит не только определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, но и решить, кто станет новым председателем Евросовета и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.
Закулисные споры
До сих пор фаворитом на пост главы Еврокомиссии считался член Христианско-социального союза Манфред Вебер, поскольку его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств категорически против Вебера.
В результате значительно выросли шансы на победу у нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Именно в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов, и высказался председатель Евросовета Туск. В то же время Веберу в качестве компенсации могут предложить пост председателя Европарламента, причем сразу на два срока, то есть на пять лет, или должность первого зампреда Еврокомиссии.
Между тем страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия категорически против Тиммерманса, поскольку тот в качестве заместителя Жана-Клода Юнкера до сих пор отвечал за юридические процедуры против Варшавы и Будапешта. Популистское правительство Италии тоже против кандидатуры Тиммерманса.