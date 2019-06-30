Что не так с экономикой РФ и как это отражается на Беларуси 30.06.2019, 16:30

Луканомика слишком сильно зависит от состояния экономики РФ.

Беларусь слишком сильно зависит от состояния экономики своей восточной соседки, чтобы не обращать внимание на негативные явления, которые в ней наблюдаются в последнее время. А они только нарастают, несмотря на достаточно комфортные цены на нефть и паузу (возможно, временную) в процессе усиления санкционного давления со стороны США, пишет neg.by.

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) опубликовала вторую (уточненную) оценку за первый квартал текущего года. Их анализируют аналитики Центра макроэкономических исследований при Сбербанке России (далее – ЦМИ) в своем последнем обзоре.

Замедление экономического роста

Вторая оценка Росстата по итогам первого квартала т.г. подтвердила замедление экономического роста с 2,7% год к году до 0,5%. Сдерживающим фактором роста, по мнению большинства специалистов, стало падение торговли на 3% год к году на волне повышения НДС.

Основную поддержку экономике оказала промышленность благодаря росту добычи на 4,6% год к году. Рост был обеспечен не только добычей нефти, но и газа. Вклад услуг остался положительным, но заметно снизился из-за падения операций с недвижимым имуществом (-3,5% год к году).

В то же время транспортировка и финансовая деятельность поддержали ВВП. Околонулевой вклад в экономический рост внесло сельское хозяйство (-1,2% год к году) и строительство (0% год к году). По оценке аналитиков ЦМИ, в квартальном выражении ВВП упал приблизительно на 0,3%. Правда, в дальнейшем они ожидают постепенного ускорения экономического роста, чему должен способствовать рост инвестиций в рамках реализации национальных проектов.

Экономическая активность снизилась

В мае экономическая активность замедлилась. Промышленность, по оценке ЦМИ, упала на 0,8% месяц к месяцу после роста на 1,2% с учетом сезонности. Основной отрицательный вклад внесла обрабатывающая промышленность, сократившись на 1,2% месяц к месяцу. В частности, упало производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и металлических изделий.

Добывающий сектор также сократился на 0,6% месяц к месяцу из-за падения добычи нефти. Здесь негативное влияние оказывают принятые ограничения в рамках соглашения ОПЕК+.

В годовом выражении промышленность заметно замедлилась с 4,6% до 0,9%. Это частично объясняется эффектом высокой базы прошлого года и календарным фактором (рабочих дней в мае 2019 г. в России было меньше, чем в мае 2018 г.).

Грузоперевозки в месячном выражении упали на 1,3% за счет сокращения железнодорожных и автомобильных перевозок. В годовом выражении темпы роста этого показателя замедлились до 1,1%. Строительство и сельское хозяйство в месячном выражении также показали слабую динамику: 0,1% и 0%, соответственно. В годовом выражении темпы роста строительства ускорились до 0,2%, а сельское хозяйство замедлилось до 1%.

Рост зарплат не поддержал розницу

Реальные зарплаты в мае умеренно выросли на 0,4%. Несмотря на это, рост розничной торговли в месячном выражении замедлился до 0%. По всей видимости, слабая динамика оборота розничной торговли объясняется повышением НДС в начале года. Однако в дальнейшем аналитики ЦМИ ожидают постепенного восстановления роста этого показателя.

В годовом выражении реальные зарплаты в России выросли на 2,8%, а розница – на 1,4%. Отдельно отметим, что Росстат существенно повысил оценку роста заработных плат в апреле: с 1,6% год к году до 3,1%.