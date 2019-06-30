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Баскетболистка сборной Беларуси Алекс Бентли: Мы не боимся сборную России

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  • 30.06.2019, 16:52

Матч заключительного тура группового раунда ЧЕ Беларусь — Россия пройдет сегодня и начнется в 18.45.

Разыгрывающая сборной Беларуси Алекс Бентли рассказала, с какой целью национальная команда приехала на чемпионат Европы-2019.

"Мы не боимся ни российскую сборную, ни любых других соперниц на этом турнире. Мы уже доказали всем, что можем играть хорошо. На чемпионат Европы мы приехали с одной целью — победить. Иначе какой во всем этом смысл?" — цитирует Бентли ТАСС.

Матч заключительного тура группового раунда Беларусь — Россия пройдет 30 июня. Начало — в 18.45.


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