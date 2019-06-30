Фактор Навального 1 30.06.2019, 17:02

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Навальный и пенсионная реформа уничтожили «Единую Россию» в Москве.

На время избирательной кампании в Мосгордуму из столицы РФ начисто пропала правящая партия «Единая Россия». Даже кандидаты, которые не боятся называть себя единороссами, предпочитают идти на выборы в качестве самовыдвиженцев. Так власти хотят перехитрить избирателя, который с прошлого лета регулярно отказывает в доверии «Единой России» из-за пенсионной реформы. Свою роль сыграла и кампания против партии власти, объявленная оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Корреспонденты «Новой газеты» поговорили с несколькими провластными кандидатами чтобы понять, как они сами объясняют свою мимикрию под независимых самовыдвиженцев.

Партию люблю, но лучше без нее

Члены «Единой России», решившие пойти на московские выборы без помощи родной партии, не очень охотно беседуют на эту тему. Но напрямую говорить почти никто не отказывался — кроме кандидата от 26-го округа Кирилла Щитова, который заявил, что комментариев до 8 сентября не дает принципиально. Однако на прямой вопрос, почему «Единая Россия» не выдвигает кандидатов, а ее члены идут на выборы поодиночке, прямого ответа не смог дать никто.

Так, кандидат в депутаты по 12-му округу (и заодно нынешний председатель Мосгордумы) Алексей Шапошников заявил, что «кандидат вправе сам выбирать способ своего выдвижения». «Иду как самовыдвиженец, при этом партийную принадлежность не скрываю. Она указана и в документах, которые подавал при выдвижении, и в подписном листе для сбора подписей», — коротко прокомментировал Шапошников начало своей кампании.

Депутат Мещанского округа от «Единой России» и кандидат по 45-му округу Алексей Ретеюм также подчеркивает, что он везде пишет свою партийную принадлежность. Однако на выборах на свою партию он, похоже, не рассчитывает. «Если бы меня выдвинула «Единая Россия», я бы, наверное, согласился. Но «Единая Россия» не принимала такого решения. Это же не от меня зависит», — туманно объясняет он. Отметим, что «Медуза» писала об интересе мэрии к Ретеюму, но в итоге сделала ставку на проректора Высшей школы экономики Валерию Касамару.

В свою очередь, Светлана Воловец из 2-го округа утверждает, что решение не идти на выборы от партии — ее «принципиальная позиция». Правда, не потому, что партия в чем-то виновата. «Я народный депутат, и если я не соберу подписи, если не получу поддержку населения, какой смысл вообще идти тогда в Мосгордуму?» — заявила Воловец.

Помощи от «Единой России» не ждет и член партии с 2006 года, глава муниципального округа «Марьина Роща» Екатерина Игнатова (баллотируется от 14-го округа). «Поскольку я представляю движение «Матери России», то посчитала неправильным выдвигаться еще и от партии, — говорит Игнатова. — Конечно, так было бы легче! Но я решила, что будет честнее самой собрать подписи и представлять инициативы именно нашего движения, наши проекты, направленные на поддержку материнства, детства и старшего поколения, незащищенных слоев населения».

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Елена Николаева (баллотируется от 23-го округа вместо бывшего спикера Мосгордумы Владимира Платонова) хотя и не отрицает связь с партией, подчеркивает, что является беспартийной, а ее самовыдвижение — «единственный способ заявить о своей независимости как кандидата». «Я готовлю народную программу, составленную из наказов жителей, а их у меня уже более тысячи. Так что, я от этой партии — жителей Кузьминок, Люблино и Рязанского района», — категорично заявляет Николаева.

Директор социального центра «Коломенское» Ольга Мельникова (кандидат от 32-го округа) добавляет, что, выдвигаясь не от партии, она рассчитывает на своих «единомышленников любых политических взглядов, а не только сторонников одной политической силы». При этом и Мельникова, и другие члены партии не готовы говорить о том, что нынешняя фракция «Единой России» Мосгордумы думает по этому поводу. В московской «Единой России» также никак не комментируют подобное поведение своих собственных членов.

Рейтинг «утопленников»

«Партия, которая имеет в Думе конституционное большинство, в Москве, по сути, прекратила свое существование, — закрепляет статус-кво политик Дмитрий Гудков, который также идет на выборы самовыдвиженцем, но не имеет отношения к «Единой России». — Партия вместе с Путиным несет политическую ответственность за повышение пенсионного возраста, и сегодня она имеет в Москве рейтинг на уровне, наверное, 20%, не больше. С таким низким рейтингом любой кандидат от власти проиграет в своем округе представителю оппозиции».

Любого кандидата, на которого в будущем рассчитывает власть, нужно вывести из-под удара, объясняет политтехнолог Алексей Макаркин. «Кандидаты от «Единой России» поднимают флаг независимых, чтобы снять или минимизировать негатив и чтобы он не повлиял на их результат. Стоит задача взять не только самых лояльных избирателей, но и людей, которые когда-то голосовали за власть, а сейчас борются с эмоционально-раздраженным состоянием и могут проголосовать дегажистски (ради иррационального протеста. — Ред.)», — считает он.

Москва в этом смысле отнюдь не уникальна, добавляет политолог Александр Кынев: «Точно такое же сейчас происходит на выборах в городской совет Улан-Удэ, такое же происходит на выборах в городскую Думу Иркутска, такое же происходит в краевую Думу Хабаровского края. Губернаторов в этом году как минимум шесть человек выдвигается под видом независимых, хотя мы понимаем, что это единая исполнительная вертикаль, и «Единая Россия» их везде поддерживает. В общем, система реагирует на трудности довольно предсказуемо».

Отличие в том, что в Москве существует «фактор Навального»: оппозиционный политик уже много лет сознательно ведет войну не на жизнь, а на смерть с партией власти. Избирательная кампания этого года, в которой принимает участие большое количество сторонников и союзников Навального, ведется ими под лозунгом борьбы с «монополией «Единой России». «Безусловно, то, что единороссы шарахаются от своего бренда — частично заслуга Навального», — соглашается юрист ФБК Иван Жданов (выдвигается в 8-м округе).

«Я думаю, что Алексей Навальный в деле критики власти делает все правильно, но ему немного нужно сместиться к левому центру, потому что либеральные реформы, так скажем, не оправдали себя. КПРФ тоже постоянно критикует органы власти, коррупцию, поэтому наша с Навальным критика часто совпадает, — считает депутат-коммунист из Мосгордумы Николай Зубрилин. — Разгром «Единой России» — это общая победа».

Ряд экспертов, впрочем, полагает, что переоценивать вклад Навального в нынешнее положение «Единой России» не стоит, она потопила себя сама. «Многие из тех людей, которые [выступают] против «Единой России», они и к Навальному плохо относятся, — считает Алексей Макаркин. — Эти люди… они вообще часто отвергают политиков. Вот если появляется человек, который продвигает местную повестку, который позиционирует себя не как политик, а как человек, который решает местные проблемы, они могут за него проголосовать». Собственно, все опрошенные «Новой» самовыдвиженцы ставят на первое место «интересы горожан», которые могут идти отдельно от политики. Аполитичность кампании и участие в качестве самовыдвиженцев медийных или хотя бы узнаваемых в пределах своего района лиц — два главных рычага власти по управлению этими выборами в Москве.

Остается лишь вопрос: что делать с несчастной «Единой Россией», от которой стараются держаться подальше даже провластные кандидаты.

Дмитрий Гудков полагает, что налицо «тренд на слив партии», но все самовыдвиженцы от власти образуют в Мосгордуме лояльную мэрии фракцию, которую просто назовут по-другому. Фактически это будет та же «Единая Россия», только со спрятанным под ковер негативным бэкграундом. «В 90-е годы это было стандартной и массовой ситуацией, просто об этом сейчас никто не помнит, — говорит Александр Кынев. — В этом нет ничего незаконного, юридически это возможно. У нас вообще выборы по партспискам в массовом порядке применялись только с 2003 года. В Москве вообще система мажоритарная полностью, и у нас партийных кандидатов до массового введения партсписков на региональных выборах было очень мало. Тем не менее после выборов во многих региональных парламентах были депутатские фракции, хотя на выборах все кандидаты числились независимыми».

Власть в Мосгордуме получит возможность писать свою биографию с чистого листа — но это не лечение старых болезней, а косметическая операция.