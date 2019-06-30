Бензин в Беларуси будет и дальше дорожать 8 30.06.2019, 17:16

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В «Белнефтехиме» сообщили, что продолжат придерживаться политики поэтапного изменения цен на топливо.

При этом зампред концерна Светлана Гурина отметила, что подходы к установлению цен на топливо могут в будущем измениться. Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by высказал свое мнение о том, каких изменений можно ждать на внутреннем рынке нефтепродуктов и от каких факторов зависит повышение цен на топливо в Беларуси.

– На самом деле мы зависим исключительно от той цены, по которой нам Россия продает нефть. Нужно отметить, что цены контрактов, которые Беларусь заключает с Россией – это по сути закрытая информация. И какая формула цены, насколько цена фиксирована в этих контрактах или насколько она колеблется в зависимости от изменения мировых цен – это, увы, сообщать белорусской общественности никто не считает нужным.

Но, даже не имея этой информации, можно констатировать широко известный факт, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок глубоко убыточны. Если в былые времена прибыль от экспорта нефтепродуктов покрывала убытки от поставок на внутренний рынок, то с прошлого года наша нефтепереработка стала суммарно убыточной.

То есть, убытки от поставок на внутренний рынок уже превышают прибыль от экспорта. А в этих условиях объективно цена на нефтепродукты внутри страны должна расти. И будь на то воля «Белнефтехима», думаю, он давно бы кардинально поднял цены.

Но у такого решения есть противники. И, полагаю, на уровне политического руководства страны никто не хочет резкого роста цен на топливо, чтоб не вызвать социальные потрясения.

В числе противников подорожания был бы и Национальный банк, который отвечает за инфляцию. Потому что резкий скачок цены на нефтепродукты сказался бы на уровне инфляции в стране. И, собственно говоря, между этой объективной необходимостью повышать цену и нежеланием поднимать ее резко, в Беларуси вышли на компромиссное решение – повышать ее регулярно на одну копейку.

Приблизительно неделю назад у нас было такое демонстративное снижение цены на топливо на 1 копейку. Но, мне кажется, оно не должно вводить в заблуждение. Это было единственное снижение после нескольких десятков повышений цены на ту же копейку.

Кстати, именно это понижение позволило зампреду «Белнефтехима» Светлане Гуриной заявить: мол, смотрите у нас рыночное ценообразование – цены не только растут, но и падают. При этом цены один раз упали на фоне многоразового увеличения. И, пожалуй, единственной целью этого снижения цены было дать возможность «Белнефтехиму» сделать такое заявление.

Думаю, вряд ли розничные цены на АЗС будут часто падать на копейку. Гораздо вероятнее, что они и дальше регулярно на 1 копейку будут расти.

Что касается заявления «Белнефтехима» о том, что до конца июня планируется частично возобновить экспорт белорусской нефти после приостановки, то тут вопрос сложный. Беларусь-то планирует, но это будет зависеть во многом от действий России, в основном чисто технических (вытеснения этой грязной нефти и так далее).

На самом деле этот процесс происходит не очень благополучно. Буквально на днях на южной ветке нефтепровода «Дружбы», на границе между Украиной и Словакией, вновь была обнаружена грязная нефть. То есть, на практике возобновление экспорта чистой нефти будет зависеть от того, как Россия сможет провести технологические мероприятия по очистке нефти и т.п.