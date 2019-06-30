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В Мадриде тысячи людей протестовали против решения мэра

  • 30.06.2019, 17:30
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Фото: Reuters

Протестующие требовали восстановить ограничения для «грязных» авто.

В субботу тысячи демонстрантов вышли на улицы Мадрида, чтобы выступить против решения новоизбранного мэра-консерватора отменить ограничения по загрязнению автомобилей.

Об этом сообщает BBC.

Протест вызвало решение мэрии приостановить запрет на въезд для большинства бензиновых и дизельных автомобилей в центре Мадрида.

Ограничения были направлены на то, чтобы правила в городе соответствовали правилам Евросоюза о качестве воздуха. Водителям, которые нарушали требования, выписывали штрафы.

Но новый мэр Хосе Луис Мартинес-Алмейда от Народной партии, который вступил в должность 15 июня, отложил нововведения, введенные в ноябре прошлого года бывшим левым мэром Мадрида. Нового мэра поддержали другие партии, в том числе центристы "Граждане — Гражданская партия" и крайне правые VOX.

Фото: Reuters

В условиях сильной жары демонстранты толпились на улицах испанской столицы в субботу, призывая мэра возобновить запрет.

Демонстранты скандировали лозунги, размахивали плакатами и флагами, на некоторых были надписи "Я хочу свободно дышать". Они опасаются, что новый мэр Мадрида может пытаться ослабить экологические нормы.

Европейская комиссия ранее предупредила Мадрид, что он столкнется с санкциями, если воздух будет слишком загрязненным и не будет отвечать стандартам качества.


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