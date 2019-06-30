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«Крымские ждуны» – из крымских сетей

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  • 30.06.2019, 17:46
  • 4,113

В соцсетях начался традиционный крымский квест: «Найди отдыхающего».

Крымчане оценивают ход курортного сезона и жалуются на низкую покупательную способность российских туристов, пишет «Крым.Реалии».

Как утверждают многочисленные комментаторы, людей на крымских курортах пока негусто.

Андрей Насонов

- Т.к. я работаю немного в этой сфере, да отдыхающих по всему Крыму очень и очень мало!!!!!!!!!

Анатолий Сапожников

- По Алуште отдыхающих меньше,чем в "шикарном" сезоне 2018 - примерно процентов на 20-30%. Это мнение многих причастных к разнообразному "летнему" бизнесу - да и визуально видно,что меньше пока туристов.,чем в том году.

Vladimir Shliahov

- Вероятно придётся попрощаться с еще одним мифом о том что отдыхаек мало потому что у их детей экзамены и что наплыв следует ожидать после 20. Сегодня наступило это самое 20 число, но на пляже загорающих стало почему-то меньше...

По мнению участников обсуждения, одна из причин малолюдья в Крыму – высокая стоимость перелета и отдыха на полуострове. Даже на некоторых зарубежных курортах можно потратить меньше, а пресловутый крымский сервис при этом остался прежним.

Vittoria Pecherska

- 17 лет прожила в Крыму. 18 лет в Бельгии. обкатала всю Европу, ессно. В Греции , Италии, на юге Франции точно такое же все (природа, запахи, море) только чище, вкуснее, дешевле, безлюдней и без шаурмы с котятами и дискотек круглые сутки.. Уж простите. Тут даже дело не Украине и России- дело в жадности крымчан которые пытаются награбить за 3 месяца на год.

Виктор Попов

- Звонят друзья из столицы, просят забронировать номер в отеле, где отдыхают уже несколько лет. Звоню, договариваюсь, только цена процентов на 30 поднялась по сравнению с прошлым годом.

Говорят, что расходов больше стало. Вот попробуй теперь это обьясни.

К тем туристам, которые приезжают в Крым в последние годы, у крымчан накопилось много претензий: начиная с уровня их культуры и заканчивая финансовыми возможностями.

Evgeny Gaivoronskyi

- Россия обнищала: начало сезона в Крыму провалено

При Украине за майские праздники и июнь в Крыму местные жители благодаря туризму уже зарабатывали первые приличные деньги. Сейчас мои знакомые из самых разных ялтинских отраслей жалуются: очень тухлый сезон, денег нет вообще, при Украине такой печали не было. Причем жалуются и вспоминают Украину много аполитичных людей. Они меряют тем, что при Украине у них был полный холодильник и в кармане звенело, а сейчас, в конце июня 2019 года они бегают как белки в колесе и почти ничего не зарабатывают.

Видимость туристов для красивых отчетов чиновников есть. Но что это за туристы? Это люди без денег, а также, хитрые и жадные люди. В одном магазине мне рассказали, как к ним пришла тетка-турист из Москвы и купила определенную шоколадку. Чтобы положить в мини-бар гостиницы и не платить за сьеденную оттуда по гостиничной цене.

Много приехавших по путевке в оставшиеся санатории, у которых нет денег. Раз в несколько дней они позволяют себе бутылку пива или одно мороженое на набережной. Они стоят в очередях за мивиной и дошираком в самые дешевые магазины.

Богатых туристов очень мало. Единицы из приличных кафе загружены гостями. В основном публика посещает дешевые пивные, а затем спит на лавочках.

Наверное, потому что с материковой России приезжает вот такой турист в Ялте за 5 лет закрылось много приличных кафе и магазинов, вместо которых либо ничего не открылось, либо открылись дешевые забегаловки или магазинчики с химозными продуктами питания.

Соскучившиеся за богатыми туристами из Украины зарубежья смотрят на нынешних туристов по волчьи. А когда российские туристы вдруг начинают говорить местным, что мол россияне вас кормим и что вы на нас молится должны местные предупреждают об опасности получить прямой в печень. Потому что до 2014 года, пока "Россия не кормила Крым" качество жизни у населения полуострова было в разы лучше. Крым был развивающейся частью цивилизации. Сейчас это бандитский анклав, отрезанный от мировых платежных систем, интернет-приложений, качественных товаров. Вместо этого гуано по космическим цена.

Настроение невеселое. Чувствуется общий мрак агонизирующей России и отсутствие в ней прав и свобод человека. О том, что при Украине было весело и празднично говорят даже оставшиеся немногочисленные адепты секты "крымнаш"...

...Тем временем, крымчане предчувствуя неизбежный возврат к лучшему массово ходят в жовто-блакитной одежде. Как бэ и силовики не прицепятся и всем все понятно.

Илья Федоров

- Вчера был в своей родной и любимой ялте и впервые ее не узнал ! Машин понаехов столько, что уже непонятно - туристы ли это или просто понаехавшая орда в «Крым наш», которая как орда очень быстро уничтожит всю экологию, засрет все вокруг и полетит дальше уничтожать все живое вокруг ! А что касается цен, то я на все 100% согласен с автором, народу и машин ещё больше, а готовность платить за проживание и сервис все меньше и меньше ... вчера впервые побывал на только что открывшему приморском пляже - судя По клиентам в них - это не середина сезона, а в лучшем случае середина сентября украинского периода ! По моим личным наблюдениям, после АсвАбАждения Крыма от жидофашистобендеровцев ценовая категория класса люкс упала раза в 2 ! Вот и все вЯличие до копеечки !!!

Сергей Акимов Атаман

- Это прорыв по российски!!!

Виктор Попов

- Да. Людей и этом сезоне немного поменьше, но главное - они приехали без особого намерения тратить деньги на отдыхе. Это прекрасно видно по кафе и ресторанам.

Vladimir Shliahov

- Наконец-то в городе запахло шашлыком, хотя очередей за ним не наблюдается. В этом году покупают еды очень мало словно приехали накормленными на все время отпуска.

Море теплое, шторма как в прошлом году не было.

Экскурсий много, но желающих мало...

Tetiana Barabanshchykova

- Так получилось, но два дня обедала в кафе на Горбачева. Занято два-три столика, и так во всех точках. По улицам народ бродит, но в заведениях пусто.

Александр Савицкий

- Да погодите! Ща мост железнодорожный откроют и попрёт богатый российский турист в плацкарте и общем вагоне!))))


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