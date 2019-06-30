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«Слуга народа» судится с ЦИК Украины из-за «своих» клонов

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  • 30.06.2019, 18:03
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Партия требует появления в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов.

Партия "Слуга народа" в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов.

Об этом 30 июня сообщили в Telegram-канале "СН", передает pravda.com.

Отмечается, что соответствующий иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье.

"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 ... и указать сведения о партийности кандидатов в нардепы, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске.


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