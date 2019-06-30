В Беларуси 1 июля ожидается до +34 5 30.06.2019, 18:11

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Жара снова возвращается: после нескольких прохладных дней столбик термометра 1 июля днем поднимется до +28+34, по северо-западу страны - до +24+27 градусов.

Как сообщает БелТА, в первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации синоптиков Белгидромета, в этот день местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах ветер будет порывистым.

Второй месяц лета подхватил эстафету у первого: помните, как недавно из-за жары были побиты температурные рекорды? Особенно горячим выдалось 11 число, когда минские термометры показывали +32,2 градуса . Прежний максимум был в 1937 году: +30,1. Леса были закрыты для посещения.