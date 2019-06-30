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Ученые: В Украине есть колоссальные запасы нефти и газа

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  • 30.06.2019, 18:42
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Ученые оценили ресурсную базу Украины.

Исследования украинских ученых подтверждают наличие в стране крупных запасов нефти и газа.

Ученые вместе со специалистами НАНУ провели работу по оценке ресурсной базы, передает zn.ua.

– По самым осторожным заключениям, неразведанные традиционные углеводные ресурсы в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах Украины составляют более 5 млрд т условного топлива, а это вдвое больше накопленной добычи. Есть еще колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов — сланцевого газа и нефти, метана угольных месторождений, газогидратов Черного моря, – рассказа проректор по научно-педагогической работе ИФНТУНГ Сергей Куровец.

По его словам, самым перспективным является Восточный нефтегазоносный регион.


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