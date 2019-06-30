Противники возвращения РФ в ПАСЕ готовят совместную резолюцию 1 30.06.2019, 19:17

Об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский.

Государства Центральной и Восточной Европы работают над совместной резолюцией из-за возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Как сообщает Польское радио, об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский во время встречи с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии.

По словам Карчевского, уже в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги из-за возвращения РФ в ПАСЕ.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшний торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее», — заявил Карчевский.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.