Ржавое корыто: ремонт «Адмирала Кузнецова» отнимет деньги россиян 3 30.06.2019, 20:06

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Разгромную оценку единственному российскому авианосцу дали специалисты.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте и углубленной модернизации на Мурманском судоремонтном заводе. Данная модернизация должна сделать авианосец отвечающим современным требованиям к кораблям данного класса, пишет vladtime.ru.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» является одним из символов морской мощи России и активно участвует во всех внешних морских операциях России. В частности, «Адмирал Кузнецов» принимал участие в сирийской военной операции России, являясь плавучим аэродромом для самолётов российской группировки ВКС. Однако, здесь «Кузнецов» показал себя далеко не с самой лучшей стороны. Во-первых, практически всё время участия «Кузнецова» в сирийской операции у него были проблемы с ходовой установкой, из-за чего «Адмирал Кузенцов» стал объектом насмешек иностранных моряков. Во-вторых, выявилась слабая подготовка экипажа авианосца и лётной группы, из-за чего при заходе на посадку потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик МиГ-29К. Ещё один самолёт – палубный истребитель Су-33, так же разбился при посадке на палубу авианосца у берегов Сирии. В целом, несмотря на формально успешное выполнение боевых задач у берегов Сирии, опыт использования авианосца в боевых условиях оставлял желать лучшего, из-за чего «Адмирал Кузнецов» был направлен на глубокий ремонт-модернизацию, по возвращению домой.

Однако, и здесь не обошлось без дополнительных проблем. Во время проведения ремонтных работ был серьёзно повреждён, вплоть до лишения работоспособности, плавучий док ПД-50 – единственный док, на котором можно было ремонтировать «Адмирал Кузнецов». Таким образом, к 50 млрд рублей стоимости ремонта и модернизации «Кузнецова» добавилась сумма дополнительных расходов на ремонт дока и починку повреждений «Кузнецова» от столкновения с доком. Сама по себе эта авария вызвала сдвиг в графике ремонтных работ авианосца, который должен был вернуться с ремонта в 2021 году.

Военно-морские эксперты и аналитики, в принципе, относятся крайне сдержанно, если не сказать, что скептично, к идее ремонта и дальнейшего содержания данного авианосца. Стоящий примерно 1,2 млрд долларов «Кузнецов», в среднем, проводит 8 из 12 месяцев в году на ремонтных работах, что сильно снижает его применимость. К тому же, спущенный на воду в 1987 году «Адмирал Кузнецов» давно перешагнул 25-летний рубеж срока годности кораблей подобного типа.

Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» в 793 млн долларов не выглядит сверхбольшой тратой относительно военного бюджета РФ в 64 млрд долларов. Однако, ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» всё равно отнимет деньги россиян. При этом невольно возникает вопрос, что же такое «Адмирал Кузнецов» – гордость флота или ржавое корыто?

По мнению экспертов, «Адмирал Кузнецов» уже давно исчерпал все сроки годности и, как авианосец, является морально устаревшим кораблём. Однако, «Адмирал Кузнецов» как авианосец является одним из способов демонстрации морской мощи России. На авианосец «Адмирал Кузнецов» работает огромный промышленный и логистический комплекс, в состав которого входит полигон подготовки лётчиков палубной авиации НИТКА в Крыму, судоремонтные и доковые предприятия, заточенные сугубо под ремонт «Кузнецова». Всё это не только траты денег, но и рабочие места для многих россиян.

Поэтому, исходя из соображений престижа державы и сохранения ценных кадров, адмиралы военно-морского флота России ещё не скоро согласятся на списание «Кузнецова». Тем более, что ближайшая адекватная ему замена – авианосец проекта 23000 «Шторм» будет спущен на воду не раньше 2025 года.